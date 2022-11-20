Правда ли, что НАТО послало в Украину зараженную донорскую кровь?

В российских СМИ появилась информация, что НАТО передало для украинских военных консервированную кровь, в которой украинские медики обнаружили ВИЧ и гепатит. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, так ли это.

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Новость о зараженной крови, которую страны НАТО якобы передали раненым украинским военным, появилась во многих российских СМИ: на "Ленте.ру", в "Московский комсомолец" и РИА "ФАН". В разделе "Мнения" на сайте Рен ТВ была опубликована статья с заголовком "Подарок Украине из Африки — зараженная СПИДом кровь". Новость также распространилась в соцсетях и мессенджерах. Один из пользователей призвал украинских военных подумать, стоит ли им продолжать службу в ВСУ, учитывая риск заразиться СПИДом и гепатитом в случае ранения и переливания крови. Некоторые пользователи "ВКонтакте" написали, что "кровь поставлялась в рамках согласованной еще 29 июня 2022 года Программы комплексной помощи стран НАТО Украине".



Прежде всего, 29 июня 2022 года НАТО не одобряло никакую программу комплексной помощи Украине. В этот день организация опубликовала обновленную Стратегическую концепцию НАТО. Нам не удалось найти на сайте НАТО никакой информации о программе комплексной помощи Украине, а тем более договоренностей о поставке донорской крови.

Большинство СМИ, опубликовавшие эту новость, ссылаются на пост Telegram-канала Mash. Как утверждается в публикации, информация о зараженной крови просочилась "из архива премьера Украины Дениса Шмыгаля, который взломали хакеры из Kombatant". Документы из этого архива были присланы авторам канала Mash в электронном письме, в котором неизвестный отправитель пишет на английском языке: "Наши друзья из хакерской группировки Kombatant взломали внутреннюю базу данных офиса украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Там про русско-украинскую войну. Мы обнародуем первую часть секретных документов". От себя канал Mash добавляет, что украинский Минздрав якобы запросил 62 тысячи литров крови у НАТО, так как остро нуждался в крови для раненых в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Откуда у Mash эти детали — канал не уточняет.

Также к своему посту Mash приложил фотографии документов из "взломанного" архива премьер-министра Украины. Первые два изображения — фото письма, якобы написанного министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко на имя главы правительства. В этом письме Ляшко описывает ситуацию с зараженной донорской кровью, поступившей из стран НАТО:

Минздрав Украины провел выборочную проверку пакетов консервированной крови, предоставленных Украине в июле-октябре 2022 года в рамках Комплексной программы помощи от НАТО;

В ходе проверки Минздрав выявил в образцах ВИЧ, а также вирусы, вызывающие гепатит В и С, мононуклеоз и цитомегаловирусную инфекцию;

Минздрав заявил о недопустимости закупки поставляемой крови в африканских странах;

Украина ​​просит у НАТО 680 миллионов гривен на профилактику и лечение хронических вирусных заболеваний, а также запуск совместной программы по скринингу военнослужащих ВСУ, уже получивших донорскую кровь.

Электронный анализ изображения не показал явных признаков фотомонтажа. Тем не менее, через несколько дней после появления фотографий этого документа Министерство здравоохранения Украины назвало документ фейком и опубликовало опровержение. По их словам, во-первых, за весь период войны Украина ни разу не обращалась к зарубежным партнерам за донорской кровью. В сентябре 2022 года в Украине стартовала национальная инициатива "Твоя кровь может воевать. Стань донором", которая обеспечивает пациентов донорской кровью в достаточном количестве. Если в донорских центрах возникает потребность в крови, люди активно откликаются на запросы и закрывают такие потребности в течение нескольких часов. Во-вторых, согласно заявлению Минздрава, Украина проводит лабораторные исследования каждого образца крови и ее компонентов, а не выборочно, как утверждается в "письме" Ляшко. В-третьих, Минздрав утверждает, что "письмо" не отвечает требованиям оформления официальных документов в Украине.

Кроме того, как заметило украинское фактчекинговое агентство StopFake, согласно цифровой подписи министра Ляшко, документ был подписан 24 февраля 2022 года, хотя речь в нем идет об исследованиях крови, поставленной лишь в июле-октябре 2022 года. Уникальный порядковый номер этой цифровой подписи уже использовался в другом фейковом документе, выложенном в интернет Министерством обороны РФ. В этом документе от 24 февраля 2022 года (первый день "спецоперации") украинский Минздрав якобы приказывает срочно уничтожить биологические патогенные материалы. Мы также сличили обе электронные подписи и пришли к тому же выводу, что и коллеги.

Электронная подпись министра Ляшко на письме премьер-министру в ноябре 2022 года (сверху) и приказе об уничтожении биоматериалов в феврале 2022 года (снизу)

Таким образом, письмо, опубликованное Telegram-каналом Mash — фейк. Сложно установить его автора, так как канал Mash не уточняет, кто именно прислал им документы из якобы взломанного архива. Авторами могли быть и хакеры из группы Kombatant, и "друзья хакеров", поделившиеся "секретными документами" с каналом Mash, и сами авторы Telegram-канала.