Правда ли, что перед выборами в США республиканцы распространяли листовки с призывом остановить помощь Украине?

В начале ноября 2022 года СМИ и интернет-пользователи распространяли листовку, в которой Республиканская партия США якобы обещала отказаться от военной поддержки Киева. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько достоверны подобные публикации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс — кандидаты боролись за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 кресел в Сенате. В недели, предшествовавшие голосованию, важной темой предвыборной кампании стала материальная поддержка Украины. В середине октября эксперты Кильского института мировой экономики оценивали объемы помощи, выделенной Киеву Вашингтоном, в $52,3 млрд, в том числе $15,2 млрд непосредственно финансовой поддержки. Некоторые представители Республиканской партии критиковали президента-демократа Джо Байдена за недостаточный контроль за использованием этих огромных ресурсов и непропорционально большое внимание к заокеанским проблемам в соотношении с внутренними (среди них назывались в первую очередь рекордная инфляция и недостаточная охрана южной границы США). 5 ноября член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин на митинге в поддержку Дональда Трампа в Айове прямо заявила: "При республиканцах Украина больше не получит ни пенни!"



Утром 9 ноября в эфире телеканала "Россия-24" сообщили: "Республиканцы перед выборами в Конгресс открыто заявляли: в случае их победы помощь Украине остановят. В американских соцсетях появились фотографии листовок, которые представители "красных" раздавали избирателям на участках. В них написано: "Скажи нет военной помощи Украине". Границы Соединенных Штатов превыше всего. Киеву республиканцы напомнили: при них Украине придется отчитаться за каждый доллар, который на нее уже потратили демократы". В сюжете также продемонстрировали фото листовки. Накануне вечером схожие материалы появились в "Аргументах и фактах" и на сайте телеканала "Царьград".

Также 8 ноября посты об этой листовке появились, по данным сервиса TGStat, более чем в 800 Telegram-каналах. Крупнейшие из них — "Топор Live" (4,11 млн подписчиков на момент написания этого разбора), "Прямой эфир" (3,38 млн), "СМИ Россия не Москва" (2,76 млн), "Правдивости" (1,3 млн), Voblya (1,29 млн), "Операция Z: Военкоры русской весны" (1,15 млн) и "Наблюдатель🇷🇺🇺🇦" (1,04 млн). Своим подписчикам о республиканской листовке рассказали телеведущие Владимир Соловьев (1,39 млн), Руслан Осташко (337 000) и Артем Шейнин (180 000), писатель Захар Прилепин (303 000), "военкор" Юрий Котенок (433 000), а также частые спикеры российских государственных медиа Скотт Риттер (656 000) и Яков Кедми (150 000). Также информацию распространяли пользователи Facebook, "ВКонтакте", Twitter и LiveJournal.

Поскольку призыв, изложенный на листовке, касается внешнеполитической тематики, логично предположить, что она агитирует голосовать за Республиканскую партию на выборах в Сенат или Палату представителей США (8 ноября в стране также прошли выборы 36 губернаторов штата и ряд кампаний на местном уровне). В обе палаты американского парламента избирают не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Агитационные материалы, с которыми нам удалось ознакомиться, содержат как минимум имя и слоган кандидата, как максимум — его фотографию и цитату или обещание. Поскольку в значительной части округов голосовали за представителей в обеих палатах парламента, в листовках также нередко указывалось, на какой именно мандат претендовал кандидат, — это должно было помочь избирателю не запутаться на участке. При таких вводных листовка, которая призывает голосовать за абстрактных республиканцев, выглядит подозрительно.

Вызывает вопросы и формулировка, приведенная на предполагаемом агитационном материале. В ней используется выражение Ukraine must account for every single dollar the US has spent on their heads (СМИ и Telegram-каналы переводят его примерно как "Украина должна будет отчитаться за каждый доллар, который США на нее потратили"). В то же время мы не обнаружили в словарях английского языка выражение to spend on somebody’s head (буквально "тратить на чью-то голову") — его нет ни в британских Cambridge Dictionary и Collins Dictionary, ни в американском Merriam-Webster. Опрошенные нами носители английского языка сообщили, что им такой фразеологизм неизвестен.

Страницы за пределами русскоязычного сегмента интернета, где рассказывается об этой листовке, крайне немногочисленны. Среди них англоязычные версии российского портала "Военное обозрение" и рекламирующего ЧВК "Вагнер" ресурса Soldat.pro, несколько форумов и агрегаторов постов из соцсетей. В самих соцсетях (например, в Twitter) можно встретить несколько десятков постов на иностранных языках, некоторые из них содержат прямые ссылки на российские провластные Telegram-каналы. Отметим, что лишь очень небольшая часть подобных публикаций написана американцами, куда чаще их авторы (даже если они пишут по-английски) указывают в качестве места жительства Россию, Германию, Италию, Великобританию и другие страны.

Впрочем, эта фотография, судя по всему, действительно была сделана в Америке. На заднем фоне заметна часть вывески аптеки (pharmacy, на снимке видны первые пять букв), которая выполнена в том же стиле, что и у соответствующих подразделений сети Walmart. В то же время этот снимок — единственное доказательство, которое используют интернет-пользователи в поддержку своих заявлений о целой агитационной кампании Республиканской партии США. Нам не удалось найти ни одной другой фотографии проверяемой листовки или хотя бы письменного упоминания того, что американский избиратель действительно ее получил.

Самая ранняя публикация с использованием этого единственного снимка, которую нам удалось обнаружить, была размещена в Telegram рано утром 8 ноября. В 10:30 по московскому времени соответствующий пост появился в канале "Жесть дня" (1,55 млн подписчиков). Этот анонимный канал был создан в мае 2017 года и поначалу публиковал "интересные факты" об окружающем мире, затем стал размещать ролики с ДТП, драками, сценами жестокого обращения с животными и прочими видами насилия. В настоящее время "Жесть дня" также доступна по юзернейму @zvoinaukraina.

Таким образом, сотни публикаций о листовке, которую якобы массово раздавали перед выборами в парламент представители Республиканской партии в США, основаны на одной фотографии, впервые появившейся в русскоязычном сегменте интернета. Хотя снимок, судя по всему, действительно сделан в Штатах, изображенная на нем листовка существенно отличается от типичных агитационных материалов, а в надписи на ней использовано отсутствующее в английском языке выражение. Американские пользователи соцсетей в крайне немногочисленных постах стали говорить об этой листовке уже после того, как она стала вирусной в русскоязычных Telegram-каналах. Причем в их публикациях нет ни других ее снимков, ни каких-либо деталей, которые могли бы свидетельствовать о том, что листовка была напечатана тиражом более одного экземпляра и действительно распространялась сторонниками республиканцев в преддверии выборов.