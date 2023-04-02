Правда ли, что прокурор МУС выдал ордер на арест Путина в обмен на освобождение своего брата-педофила?

В марте 2023 года по соцсетям разошлось утверждение о том, что появление ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ связано с освобождением из заключения брата прокурора МУС, отбывавшего наказание за сексуальное домогательство к подростку. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, имеют ли подобные слухи под собой основание.

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18 марта шеф-редактор церковно-политической редакции ИА Regnum Станислав Стремидловский в своем Telegram-канале сообщил, что 23 февраля в Великобритании на девять месяцев раньше срока был выпущен на свободу бывший депутат от Консервативной партии Имран Ахмад Хан, отбывавший наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Автор публикации обратил внимание читателей на то, что родной брат Хана — прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, "выписавший ордер" на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. "Вот такое "совпадение", — подытожил Стремидловский. Еще один бывший шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик прямым текстом заявил, что досрочное освобождение Имрана Ахмада Хана стало "вознаграждением" его брату от британской системы правосудия. Публикацией Баранчика в Telegram поделились, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Уверенность в сговоре выразили в своих каналах бывший народный депутат Украины Олег Царев, экс-депутат Госдумы и политолог Сергей Марков, актер и телеведущий Оскар Кучера. Распространили новость и СМИ: "Украина.ру", "Царьград ТВ", "Московский комсомолец" и др.

17 марта 2023 года стало известно, что Вторая палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Как сказано в пресс-релизе, палата сочла разумными доказательства того, что оба подозреваемых несут ответственность за незаконную депортацию и перемещение населения из оккупированных районов Украины в Россию в ущерб интересам украинских детей. Отмечалось, что вышеуказанные ордера на арест были выданы в соответствии с ходатайствами, поданными прокурором МУС.

В тот же день на официальном сайте Международного уголовного суда было опубликовано и заявление прокурора этой организации Карима Ахмада Хана. Он подтвердил, что 22 февраля 2023 года подал прошения во Вторую палату досудебного производства МУС на выдачу ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой. Карим Хан, который еще в апреле прошлого года посетил зону военных действий в Украине, в своем сентябрьском обращении в Совет безопасности ООН подчеркивал, что приоритетная задача Офиса прокурора МУС — расследование возможных незаконных депортаций детей из Украины. С тех пор прошло около полугода, и, по словам Хана, на момент подачи прошения офис прокурора МУС зафиксировал случаи депортации по меньшей мере нескольких сотен несовершеннолетних из украинских детских домов и других учреждений. Многие из этих детей получали российское гражданство по упрощенной процедуре через специальные президентские указы, после чего их усыновляли российские семьи.

Выходит, в распространенной новости есть как минимум процессуальная неточность: ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой выписывал не сам прокурор Карим Хан, а палата досудебного производства по его прошению и после рассмотрения собранных доказательств.

Теперь относительно Имрана Ахмада Хана. Действительно, в апреле 2022 года британский политик с такими именем и фамилией, брат прокурора МУС и член Палаты общин с 2019 года, был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, а если точнее, в домогательствах по отношению к 15-летнему мальчику, произошедших в 2008 году. В мае прошлого года был оглашен приговор: 18 месяцев лишения свободы. На практике это означало условно-досрочное освобождение через девять месяцев. Дело в том, что, согласно британскому законодательству, при сроках менее двух лет преступники выходят на свободу по истечении половины срока, а оставшееся время обязаны выполнять определенные условия (например, не покидать свое жилье по ночам и не уезжать за границу без разрешения надзорного органа). В случае нарушения этих предписаний осужденному грозит возвращение за решетку. Иными словами, в феврале истек вполне официальный девятимесячный срок тюремного заключения Имрана Ахмада Хана, он вышел на свободу 21-го числа на общих основаниях, и влиять на этот вопрос не было никакой необходимости.

Таким образом, выдача ордеров на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой никак не могла способствовать досрочному освобождению брата прокурора МУС, поскольку он пробыл в тюрьме положенное по закону и оглашенное еще в мае 2022-го время. Более того, эти ордера были выданы не самим прокурором Каримом Ханом, а судьями МУС по его представлению.

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