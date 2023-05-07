Правда ли, что российские ракеты уничтожили секретный бункер НАТО в Львовской области Украины?

С середины марта 2023 года многие российские СМИ сообщают различные подробности об уничтожении бункера на западе Украины сверхзвуковыми ракетами "Кинжал". По разным данным, которые приводят издания, погибли от 200 до 300 генералов и офицеров "теневого генштаба НАТО". Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько это верная информация.

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Об уничтожении секретного подземного штаба написали многие российские СМИ. Например, "Комсомольская правда" опубликовала новость 30 марта, а 14 апреля вышла статья военного обозревателя издания с утверждением, что именно из-за этой атаки откладывается украинское контрнаступление. Также об этом написали, в частности, "Московский комсомолец", Lenta.ru, "Газета.ru" и "Царьград".

9 марта 2023 года российское Министерство обороны сообщило об "ударе возмездия". Речь шла о мести за проникновение в Брянскую область украинского отряда. Официальный Киев назвал этот инцидент "классической провокацией", а ответственность за рейд взял на себя "Русский добровольческий корпус" — подразделение, состоящее из российских граждан и воюющее на стороне Украины. В сообщении Министерства обороны РФ говорилось следующее: "Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены". Никаких других подробностей этой атаки от военного ведомства на момент публикации этого разбора не поступило.

Украинские власти, в свою очередь, говорили и о самих ракетах, и о нанесенном ими уроне. По словам официального представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия запустила шесть "Кинжалов". Одна из ракет и в самом деле поразила цель в западной части Украины — но не "секретный бункер НАТО", а несколько частных жилых домов в Золочевском районе Львовской области. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. Погибли пять человек.

10 марта сообщение о якобы состоявшемся уничтожении "теневого штаба НАТО" стало распространяться по российским Telegram-каналам. Первым об этом подробно написал канал сайта "Правда.ру", сославшись на "военспецов" сайта WarFiles.

Фото: скриншот "Проверено" / Telegram

На сайте warfiles.ru есть такая статья, но ссылка на полный текст заметки ведет на сайт "Свободная пресса". Источники, указанные в статье, — это неназванные украинские паблики. Как следует из статистики сервиса TGStat, до 10 марта таких постов в Telegram не было. Нет подобных записей и в Twitter до 10 марта.

12 марта в российских Telegram-каналах начала распространяться ссылка на статью, опубликованную 9 марта на сайте The Intel Drop. Автор статьи, указанный как "казачий полковник Юрий Коминиенко", сообщает, что ракета "Кинжал" якобы попала в бункер, спрятанный на 80-метровой глубине. Этот бункер, говорится в статье, использовался для координации систем ПВО. Автор пишет, что погибло до 300 человек, 40 из них — высокопоставленные специалисты. Никаких источников в статье нет. Другие публикации на этом сайте — статьи пророссийского и проиранского содержания, "исторические" заметки (например, под названием "После войны Эйзенхауэр убил около миллиона немецких солдат") и "расследования", распространяющие теории заговора.

30 марта у российских СМИ появился новый источник: публикация на "греческом портале политической и военной информации" Pronews. "Московский комсомолец" указывал, что греческий сайт ссылается на свои американские источники. Однако в тексте самой публикации единственный источник информации о якобы нанесенном ударе по бункеру и о многочисленных жертвах — фраза "русские (оι Ρώσοι) говорят, что".

Фактчекинговый сайт Snopes нашел самое раннее упоминание удара по "бункеру НАТО". Статья все того же "казачьего полковника Юрия Коминиенко" появилась 1 марта 2023 года на австралийском сайте Cairns News. Именно эта публикация и была полностью перепечатана The Intel Drop. Но важно, что она появилась за восемь дней до того, как российская армия нанесла удар "Кинжалами" по Львовской области.

Фото: Cairns News

Первое упоминание "казачьего полковника" появилось на австралийском сайте 27 апреля 2022 года. Журналист издания написал, что ему удалось связаться по видео через переводчика с человеком, находящимся под Киевом. В тот раз "казачий полковник" (в первой статье его называют Юрием Комиенко) рассказывал о якобы действующих в Украине подземных биолабораториях и о солдатах французского Иностранного легиона, будто бы прячущихся в подвалах "Азовстали".

Фото: скриншот "Проверено" / Cairns News

После этого австралийский сайт стал регулярно публиковать статьи "казачьего полковника". В июне 2022 года тот, например, рассказывал о ракетном ударе, который убил до 50 высокопоставленных военных из Украины и стран НАТО, а также об американских спутниках, выведенных из строя в космосе российскими войсками. Никаких подтверждений этих слов в авторитетных изданиях или сообщениях официальных лиц обнаружить не удалось.

Сервис распознавания лиц PimEyes определяет, что собеседник австралийского сайта — это житель Сахалина Юрий Корниенко. Его фотография появлялась в статьях региональных СМИ, посвященных встречам представителей власти с общественностью. На одной из таких встреч Корниенко назвался старшиной и представителем местного казачества.

На Сахалине у этого человека скандальная слава. В мае 2022 года Корниенко выходил на пикет с требованием отставки губернатора. Журналистам он представлялся как председатель совета атаманов Сахалина и говорил, что губернатор победил благодаря поддержке казаков — якобы Корниенко лично привел на выборы 70 000 человек. В декабре того же года он дозвонился в эфир государственного телеканала "ОТВ Сахалин" и пожаловался, что ветеранам боевых действий на территории Украины не помогают. Корниенко рассказал тогда, что был ранен под Северодонецком, а теперь вернулся домой. Впрочем, сахалинские казаки от своего товарища отреклись: настоящий атаман Тихоокеанского казачьего общества в интервью "Московскому комсомольцу" назвал Корниенко самозванцем. Из общества Корниенко исключили в январе 2022 года, возникали и сомнения в том, что он вообще участвовал в боевых действиях.

Таким образом, сообщения российских СМИ об уничтожении "секретного бункера НАТО" под Львовом не основано на какой-либо достоверной информации. Первоначально об этом австралийскому сайту рассказал человек с сомнительной репутацией, представлявшийся казачьим полковником и транслировавший самые популярные фейки о войне с Украиной. Других источников у публикаций не было. Официально об уничтожении бункера и вообще о его существовании не сообщали ни российские военные, ни украинские, ни командование НАТО.

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