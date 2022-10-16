Министерство обороны Украины сообщило, что после освобождения села Пески-Радьковские Харьковской области там были обнаружены вырванные золотые зубы, и сравнило населенный пункт с нацистским концлагерем. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько обоснован такой вывод.

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Первым о находке сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Он разместил в Twitter фото, на котором была изображена пластиковая коробка, наполненная, по его словам, вырванными зубными протезами. Через несколько часов фотографии появились и в Twitter министерства обороны Украины. Ведомство обратило внимание на золотые коронки и назвало это мини-Освенцимом. Многие украинские издания опубликовали эту новость, например, "Цензор.нет" и "Думская". Сообщение появилось и в СМИ других стран — на сайте "Польского радио" и в израильской газете Haaretz.



A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

Уже через два дня Bild выпустил материал, ставящий под сомнение официальную версию украинских властей. Журналист немецкого издания Пауль Ронцхаймер съездил в село Пески-Радьковские и поговорил с местными жителями. Они подтвердили, что российские военные забирали мужчин, избивали их и пытали в подвалах. Но коробка с зубными протезами и коронками — часть совершенно другой истории.

Репортеру Bild удалось найти местного стоматолога, 60-летнего Сергея. Ему показали фотографии, опубликованные Минобороны, и Сергей сообщил, что зубы в коробке похожи на те, что были украдены из его дома. Он также показал журналистам пластмассовый таз с зубными протезами, который сохранился у него. "Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции", — объяснил Сергей.

Журналисты спросили его, могли ли быть эти зубы вырваны у мертвых. Сергей ответил, что вне всяких сомнений, это коронки его пациентов, которых он лечил на протяжении многих лет. "За 30 лет я удалил десятки тысяч зубов, это лишь часть из них. Иногда я вырываю от пяти до восьми зубов в день, и это за 33 года моей практики".

Стоматолог также уточнил, что зубы сделаны не из золота, а из нержавеющей стали. Он предположил, что российские военные украли зубы, посчитав их золотыми. Кроме того, он сослался на свидетельства местных жителей. Те утверждали, что российские военные показывали эти зубы украинцам, чтобы запугать их.

После расследования Bild автор первоначальной фотографии Сергей Болвинов в день публикации выступил на брифинге и сообщил, что сейчас ведется расследование. Полиция установила личность местного стоматолога, его опрашивают следователи. Кроме того, назначена молекулярно-генетическая экспертиза, чтобы установить хозяев коронок.

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