Министерство обороны Украины сообщило, что после освобождения села Пески-Радьковские Харьковской области там были обнаружены вырванные золотые зубы, и сравнило населенный пункт с нацистским концлагерем. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько обоснован такой вывод.

Первым о находке сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Он разместил в Twitter фото, на котором была изображена пластиковая коробка, наполненная, по его словам, вырванными зубными протезами. Через несколько часов фотографии появились и в Twitter министерства обороны Украины. Ведомство обратило внимание на золотые коронки и назвало это мини-Освенцимом. Многие украинские издания опубликовали эту новость, например, "Цензор.нет" и "Думская". Сообщение появилось и в СМИ других стран — на сайте "Польского радио" и в израильской газете Haaretz.



A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N