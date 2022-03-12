Правда ли, что украинцы сфальсифицировали репортаж об обстреле роддома в Мариуполе? (Спойлер: нет)

В российских СМИ, Telegram-каналах и соцсетях 10 марта 2022 года появились многочисленные материалы, разоблачающие кадры, снятые накануне после взрывов рядом с медицинским учреждением в Мариуполе. ПровереноМедиа постарались разобраться в том, действительно ли имела место постановка и репортаж был сфальсифицирован.

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Например, фрагмент эфира телеканала "Россия-24" был опубликован на сайте "Вести.ру" под заголовком "Украинскую модель заподозрили в съемке фейка про роддом в Мариуполе". "Пользователи соцсетей заподозрили украинского бьюти-блогера Марианну Подгурскую в участии в съемках постановочных фотографий на фоне якобы разрушенного роддома в Мариуполе", — сообщается в материале. "Российская газета" разместила на своем сайте заметку под названием "Очередной фейк Запада: снятая в мариупольском роддоме женщина оказалась фотомоделью в гриме". "Комсомольская правда" рассказала своим читателям об "очередном фейке от украинской пропаганды: на всех фотографиях из разрушенного роддома одна и та же девушка в разных одеждах, а все снимки сделал один и тот же фотограф". Позднее подобное описание случившегося поддержали и российские ведомства: официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "якобы имевший место авиаудар — полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории".

Днем 9 марта 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что российская авиация "целенаправленно разбомбила детскую больницу в Мариуполе". Сообщение сопровождалось несколькими видео, на которых видны разрушенные здания и уничтоженные автомобили (один из них продолжает гореть). Также в роликах появляются люди, в основном на заднем плане. Закадровый голос на одном из видео говорит, что перед зрителями "3-я больница Мариуполя, роддом". Автор другого видео произносит: "Артобстрел… роддом". В этом ролике сначала несут кого-то на носилках, затем навстречу автору двое мужчин ведут беременную женщину. На заднем плане — два десятка человек, выходящих из трехэтажного здания.

Вскоре в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского появилось видео, снятое внутри здания (вероятно, тем же сотрудником полиции либо спасательной службы, который сделал второе видео, упомянутое выше). На записи слышны переговоры по рации — о том, кто чем занят сейчас и кто что должен делать дальше, видны разрушенные помещения, битое стекло, отлетевшая штукатурка, кровати, матрасы, столы. Медицинское оборудование в кадр почти не попало, пострадавшие люди тоже. За кадром слышен голос снимавшего: "Авиация сработала по роддому. Вот вам и россияне".

Вечером того же дня сначала снова в Telegram, а потом и в крупных западных СМИ появилась серия фотографий, сделанных на месте событий известным украинским фоторепортером Евгением Малолеткой для Associated Press (AP, одно из самых крупных и уважаемых информационных агентств в мире). Снимки Малолетки утром 10 марта проанализировал анонимный Telegram-канал "Сигнал" (сейчас у него больше 493 000 подписчиков, он поддерживает российскую спецоперацию). Именно после этого опровержение украинского фейка было распространено по инфраструктуре провластных блогов и Telegram-каналов.

Давайте последовательно разберем все аргументы авторов опровержения.

""Сигнал" обнаружил девушку, которую фотографы засняли на развалинах роддома в Мариуполе. Она оказалась моделью и популярным в Мариуполе бьюти-блогером. Зовут ее Марианна Подгурская. Девушка действительно беременна…"

Здесь все соответствует действительности. Героиню съемок зовут Марианна Подгурская (в замужестве Вышегирская), она ведет страницу в Instagram, и на момент съемки она действительно была беременна. Впоследствии провластные российские СМИ намеренно обращали внимание на род занятий Подгурской (бьюти-блогер), намекая, очевидно, на то, что она привыкла участвовать в съемках. Однако сам этот факт не может служить доказательством фальсификации: беременной может быть женщина любой профессии, женщина любой профессии может оказаться в роддоме, если она беременна.

"Девушка действительно беременна, но никак не могла лежать в роддоме, давно занятом неонацистами из "Азова". <…> 8 марта выходило интервью с одной из сотрудниц роддома. Она сообщила, что "Азов" выгнал весь персонал и пациенток оттуда и занял здание. 5 марта было зафиксировано, что с территории этого же роддома боевики "Азова" ведут обстрел"

Эти утверждения выглядят солидно, но на самом деле ничем не подкреплены. В репортаже на провластном российском сайте Lenta.ru, на который ссылается "Сигнал", есть такой фрагмент: "Игорь рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме. Он не знает, были это бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) или националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ). Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как они объяснили медикам, подготовить к обороне "крепость Мариуполь"".

Мы не знаем, кто этот Игорь и говорит ли он правду, но допустим, что да. Однако даже в этом случае нельзя понять, о каком конкретно роддоме идет речь — в Мариуполе их несколько.

Второй источник "Сигнала" — заметка государственного информагентства РИА "Новости", в которой приводятся слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова: "По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах". Но и Конашенков не назвал номера роддомов, откуда якобы ведется огонь. А значит, даже если верить российской пропаганде по поводу того, что "Азов" занял какие-то роддома Мариуполя, из этого не следует, что это именно тот роддом, где сняли Марианну Подгурскую.

Конкретный номер якобы захваченного роддома еще 7 марта (за два дня до обстрела, о котором идет речь в этом материале) во время выступления в ООН называл представитель России в этой организации Василий Небензя. Со ссылкой на местных жителей он сказал: "Выгнав весь персонал роддома №1 города Мариуполь, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию". Через несколько дней, объясняя случившееся в Мариуполе, министр иностранных дел России Сергей Лавров (ссылаясь на Небензю) сказал, что "этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами".

Однако роддом №1 и родильное отделение больницы №3 — это разные учреждения, находящиеся в разных районах Мариуполя. При этом по фотографиям и видео, на которые попали соседние дома, можно точно установить, что атаке подверглась именно Городская больница №3. И даже если рассказ про "Азов", якобы занявший роддом №1, достоверен, это само по себе никак не могло повлиять на работу профильных учреждений города. Ведь многие жители остались в Мариуполе, несмотря на осаду, а запретить женщинам рожать в срок никто не может даже в условиях войны.

"Одна и та же модель сыграла в трех эпизодах"

Суть аргумента, видимо, в том, что, если бы это была не инсценировка, на всех фотографиях были бы разные девушки. "На всех фотографиях из разрушенного роддома одна и та же девушка в разных одеждах", — добавляет "Комсомольская правда". Действительно, на двух из трех фотографий в подборке "Сигнала" (они сделаны Евгением Малолеткой) мы видим Марианну Подгурскую. Но на третьей фотографии (раненая беременная женщина на носилках) точно изображена не она. Это видно невооруженным взглядом.

Но еще лучше это видно на другом видео (2:17), на которое авторы "Сигнала" не обращают внимания. Этот ролик снял другой фото- и видеорепортер AP Мстислав Чернов. На четырехминутном видео запечатлено множество людей и разных ситуаций, разглядеть на нем можно и остатки медицинского оборудования. Кроме того, на несколько секунд туда попала Подгурская (3:10). Осторожно, кадры могут шокировать!

Заодно этот ролик отвечает на еще один аргумент сторонников версии о постановке, согласно которому "на кадрах, снятых после попадания ракеты рядом с роддомом, нет ни одной жертвы" (на этом видео можно увидеть и масштаб разрушений, и пострадавших от обстрела). Кроме того, довольно трудно вообразить, кто в осажденном городе, находящемся под постоянными обстрелами, смог бы организовать такую масштабную и сложную инсценировку.

Что в итоге

Утверждения о постановочных и срежиссированных кадрах не выдерживают никакой критики и точно не соответствуют действительности. Распространение этих сведений через анонимные Telegram-каналы и провластные СМИ выглядит намеренной манипуляцией общественным мнением. Фотографии и видео, запечатлевшие последствия обстрела 9 марта в Мариуполе, сделаны профессиональными журналистами, которые работают на одно из самых уважаемых информационных агентств в мире. Независимые медиа не участвуют в информационной войне, их задача — честно и непредвзято освещать события.

Пока мы не знаем точно, кто именно и откуда совершил обстрел родильного отделения больницы №3 Мариуполя. Однако предполагаем, что однажды кто-то понесет за это реальную ответственность.