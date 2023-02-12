Несколько дней назад по Сети разошлось фото 3D-рисунка, высмеивающего украинского президента. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, действительно ли такое граффити появилось на одной из улиц столицы Бельгии.

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С 6 февраля 2023 года в интернете начало массово распространяться фото 3D-граффити, якобы нарисованного на улицах Брюсселя польскими художниками. Как сообщается в онлайн-публикациях, на стрит-арте изображен Владимир Зеленский, пожирающий несколько танков. "Новое граффити называется "Последний ужин черной дыры". Есть и такие подписи — "Последний ужин перед казнью. Приятного аппетита, мистер смертник", — говорится в некоторых постах.



Снимок стрит-арта разместили Telegram-каналы телеведущих Владимира Соловьева (256 000 просмотров на момент написания этого разбора) и Руслана Осташко (125 000), а также "Россия сейчас" (332 000), "Пуля" (174 000), "Миротворец" (127 000), "Дядя Слава" (107 000), "Патрон" (89 000), "Что произошло?" (89 000), Putin TG Team (77 000), "Вооруженные силы РФ" (63 000), "Денацификация UA" (27 000, причем это второй пост, а первый был удален), "Раньше всех. Ну почти. Спецоперация" (13 000) и "Общественная служба новостей" (10 000). Кроме того, о граффити рассказали в Twitter, "ВКонтакте" (тут, тут и тут) и на некоторых веб-сайтах.

Первоисточник вирусной фотографии граффити — Instagram-аккаунт @typicaloptical, авторы которого называют себя "пока еще неизвестной арт-группой из Польши". Однако постоянным читателям "Проверено" хорошо знакомо это название, поскольку проект писал уже про шесть 3D-рисунков от Typical Optical, якобы нанесенных на тротуары разных городов Европы и США: они уже показывали Зеленского в образах прыща, фекалий, саранчи и пару раз в виде черной дыры, пожирающей деньги. Но на поверку оказалось, что все снимки были отредактированы в графических редакторах, а те граффити никогда не появлялись на реальных улицах. При этом иногда Typical Optical в геотегах и подписях указывали не те города Европы, которые в действительности попали на снимки.

Но вдруг в этот раз авторы Typical Optical действительно собрались с силами и нарисовали в бельгийской столице портрет Зеленского, всасывающего танки?

Фото брюссельского граффити появилось в недавно созданном Telegram-канале Typical Optical, а также в их инстаграме в виде девяти отдельных публикаций и цельной фотографией в сториз 5 февраля 2023 года. Везде была одна и та же подпись: "Последний ужин черной дыры". При этом найти фразы "Последний ужин перед казнью" и "Приятного аппетита, мистер смертник", которые упоминаются во многих публикациях, мы не смогли ни в инстаграме, ни в телеграме авторов, ни в комментариях пользователей.

Согласно хештегам и геотегу, снимок сделан в столице Бельгии. Однако на двух сегментах фото, выложенных в Instagram, можно разглядеть автомобильные номера, которые не соответствуют бельгийским. Кроме того, через дорогу виднеется вывеска Jeff de Bruges — это магазин кондитерских изделий, принадлежащий франко-бельгийской компании. Согласно официальному сайту, в Брюсселе (как и во всей Бельгии) таких магазинов нет.

Ранее художники из Typical Optical выдавали Цюрих за Берлин и Лондон, то есть намеренно указывали неверные города и страны, а также в середине ноября якобы рисовали граффити в пригороде Парижа, где довольно много магазинов Jeff de Bruges. Поэтому мы предположили, что новый снимок также мог быть сделан не в Бельгии, а в другой стране — например, снова во Франции. Окончательно установить точное место нам помогла вывеска со словом Visions, виднеющаяся на заднем плане вирусной фотографии. Поскольку снимок парижского граффити на самом деле был сделан в городе Сен-Манде недалеко от Парижа, мы нашли адреса магазина Jeff de Bruges и парикмахерской Visions в Сен-Манде, которые оказались совсем рядом. Благодаря функции Google Street View мы обнаружили и нужное место — это небольшая площадка перед отделением банка LCL (его синяя дверь видна на фото прямо позади художника).

Сравнение вирусного фото (слева) с панорамой улицы в Сен-Манде (справа)

Кроме того, "Проверено" сопоставило места, где якобы были нарисованы парижское и брюссельское граффити, и они оказались совсем рядом — буквально через дорогу. Сравнив одежду и другие детали на двух фото, мы допускаем, что оба снимка могли быть сделаны в один и тот же день. Похожая ситуация наблюдалась с двумя фото из Цюриха: тогда также были основания предполагать, что снимки были сделаны примерно в одно и то же время.

1 — место "парижского" граффити, 2 — место "брюссельского" граффити

Сравнение фото с "парижским" (слева) и "брюссельским" граффити (справа)

Как и предыдущих случаях, в соцсетях найти какие-либо фото граффити Зеленского с танками у "Проверено" не получилось. По просьбе нашей редакции журналист проекта Les Observateurs телеканала France 24 опросил сотрудников трех организаций, расположенных возле места предполагаемого размещения нового граффити. Наш французский коллега позвонил в отделение банка LCL, расположенный рядом солярий Sun Prestige и ресторан Le Paris Café, находящийся через дорогу, и все его собеседники сказали, что в последнее время не видели на том месте никаких стрит-артов. По словам журналиста, некоторые люди отнеслись к звонкам с недоумением и не очень понимали, о чем идет речь, поэтому он отправил им фотографию рисунка, чтобы убедиться, что они никогда его там не видели.

Наиболее раннее упоминание брюссельского граффити, помимо соцсетей Typical Optical, мы обнаружили в Telegram-канале Voblya, где пост с фото (161 000 просмотров) опубликовали 6 февраля в 12:47 по московскому времени. Этот канал не раз попадался на распространении дезинформации, в том числе там размещали и пару других фальшивых 3D-граффити с Зеленским.

В целом нарратив о том, что Зеленский и Украина — это черная дыра, в которой пропадают финансы Запада, поддерживается фейковыми сообщениями с октября 2022 года. Тогда в Сети появилось смонтированное видео якобы с ошибкой американского телеканала, случайно показавшего речь Зеленского вместо звуков черной дыры. После этого пошла череда похожих фейков.

На момент публикации этого текста в инстаграме Typical Optical удалены все посты, не связанные с "брюссельским граффити". Ранее там было опубликовано 27 фрагментов других фото, и все они были помечены модераторами соцсети как "Ложная информация".

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