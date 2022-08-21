В августе 2022 года соцсети обошла фотография чека из финской пиццерии с одной из позиций, названной "Русский, отправляйся домой" и оцененной в 5 евро. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, действительно ли такой чек существовал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наибольший ажиотаж (33 500 просмотров) вызвала публикация от 11 августа в Telegram-канале "Денацификация UA" со следующим текстом: "В Финляндии уроженцу РФ пиццерия добавила в счет 5 евро за то, что он русский. Причем с гнусной националистической выходкой столкнулся не наш обыватель, а бежавший в Финляндию "либерал", выступающий против СВО (специальной военной операции, так в РФ официально называют вторжение в Украину — прим. Delfi). Этот случай на фоне требования Зеленского выслать "заграничных" русских в РФ слегка приоткрыл глаза "политэмигранту", который наконец-то увидел нацизм в антироссийской кампании за рубежом".

Публикация сопровождалась скриншотом поста в Instagram, сделанного, судя по всему, самим пострадавшим, причем имя хозяина аккаунта было тщательно замазано. На фото мы видим ресторанный чек, одна из позиций которого обозначена как "Venäläinen, mene kotiin" ("Русский, отправляйся домой"). В тот же день, 11 августа, о случае рассказали "Невские новости" со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканена, который якобы на примере этого случая предостерег россиян от поездки в страну. Также история разошлась по сети "ВКонтакте" — в частности, на петербургских ресурсах City SPb и "Будь в курсе!". На следующий день к теме обратились телеканал "Царьград", "Парламентская газета", РИА "ФАН", ruposters, "Абzац", "Блокнот" и другие издания. Большой резонанс вызвала запись на эту тему ЖЖ-блогера edwinbell.

Естественным желанием журналистов было бы связаться с автором нашумевшего поста в Instagram и расспросить о подробностях происшествия. Однако поста с таким содержанием по состоянию на 18 августа в Instagram нет. Более того, относительно ранние распространители новости — например, City SPb — не указали источник, из которого были взяты скриншоты. Поэтому вопрос, появлялась ли вообще такая публикация, остается открытым.

Зато по надписям на чеке можно идентифицировать ресторан. Единственное в Финляндии заведение под названием Napule Pizzeria Napoletana и соответствующим чеку номером телефона находится в Хельсинки по адресу Кайвокату, 8 и имеет свой сайт, а также странички в Instagram и Facebook. Вечером 11 августа пиццерия разместила в соцсетях следующее сообщение: "Napule Pizzeria Napoletana — ресторан, который обслуживает клиентов уважительно и одинаково, независимо от их национальности, расы, цвета кожи или религии, и будет продолжать в том же духе.

В интернете циркулирует фотография поддельной квитанции, на которой с клиента взяли 5 евро за то, что он русский. Этот чек — не от Napule, и мы гарантируем, что наш ресторан не потерпит расизма, ксенофобии или любого другого вида дискриминации и мы ни в коем случае не будем взимать деньги на основе этих очень вредных и опасных моделей мышления. Из чеков на картинках видно, что шрифт и код туалета на них указаны разные. Мы всегда стараемся обеспечить нашим клиентам приятные впечатления, и подобное общение не входит в наши принципы работы. Мы по-прежнему стараемся отвечать на все обращения по этому поводу, однако надеемся, что эта публикация поможет вам понять, что перед нами мошенничество, цель которого — опорочить репутацию ресторана.

До сих пор мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию. Napule Pizzeria Napoletana продолжит предлагать высококачественную и настоящую неаполитанскую пиццу всем клиентам, уважительно и в равной степени. Спасибо!!!!!"

В апдейте администрация заведения сообщила о том, что подала заявление в полицию, а также связалась с российским посольством для объяснения ситуации. К публикации прилагались фотографии двух чеков — из вирусного поста, а также настоящего.

(Фото: Instagram-аккаунт @napulehelsinki)

Действительно, мы видим, что подлинный чек (от 11 августа) выглядит несколько иначе: и шрифт, и мелкие детали на нем другие. Маловероятно, чтобы хозяева пиццерии пошли на подлог, легко проверяемый через любой третий чек случайного клиента, выданный до 3 августа включительно — дату, указанную на сомнительном чеке. Кроме того, нельзя не отметить, что речь идет об официальных отчетных документах, информация с которых идет в налоговые органы. Опровержение в интервью российским и финским изданиям дала и администратор ресторана.

Таким образом, нет никаких оснований считать подлинными как чек с популярной фотографии, так и сопровождающее публикацию анонимное заявление.

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":

