В середине августа 2022 года по Сети разошлось видео о том, как в Украине якобы снимали постановку о "зверствах российских войск по отношению к мирному населению". Рассказал об этом и Владимир Соловьев. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько достоверны эти сообщения.

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Интересующий нас видеоролик длится всего 15 секунд. В начале записи слышно, как мужчина за кадром на русском языке произносит команду "Начали!", после чего группа людей в повседневной одежде начинает бежать и кричать. В конце видео звучит команда "Стоп!". Еще на кадрах присутствуют люди с профессиональным съемочным оборудованием. Все это происходит на фоне горящих и покореженных автомобилей, а также разрушенного пятиэтажного здания. Кроме того, в нижней части ролика имеется наложенная надпись на украинском языке: "Какое время, такое кино и снимаем! Гостомель, 2022, бесконечный февраль".







На основе приведенных кадров некоторые интернет-пользователи сделали вывод: это доказательство того, что Украина инсценирует военные преступления российской армии против гражданских. Например, 12 августа телеведущий Владимир Соловьев репостнул в свой Telegram-канал пост с этим видео и следующей подписью: "В Гостомеле "режиссеры" киевского режима снимают постановочный видеосюжет о якобы зверствах российских войск по отношению к мирному населению". А телеведущий Сергей Карнаухов поделился постом своего коллеги и добавил: "Важные кадры для будущего трибунала. Проблема этих съемок в том, что для массовки они расстреливают мирных и свозят на "съемочную площадку". Для правдоподобности на камеры казнят наших военных. Это все реальность современной Украины".





Прокомментировали ролик и в официальном Twitter-аккаунте российского посольства в Великобритании: "Так создается поддержанная западными СМИ киевская пропаганда. Просто посмотрите это видео. #StopNaziUkraine ("Остановите нацистскую Украину". — Прим. ред.)". Похожий пост был (уже удален) и в твиттере посольства РФ в Испании: "Если зверств российских военных не существует, то их надо выдумать. Постановочные кадры с мирными жителями, спасающимися от российской "агрессии" в Гостомеле". Такие посты разошлись по различным Telegram-каналам (тут, тут и тут), пабликам во "ВКонтакте" (тут, тут и тут) и личным страницам в Facebook (тут, тут, тут и тут).

Видео действительно снимали в Гостомеле — поселке городского типа в Бучанском районе Киевской области, — что можно понять по зданию с огромной дырой на заднем фоне. Например, фото этой пятиэтажки с указанием Гостомеля имеется в фотобазе агентства The Associated Press (AP) и в Twitter-аккаунте фотографа European Pressphoto Agency Романа Пилипея, а еще этот дом показали в репортаже о Гостомеле телеканала "1+1".

Скриншоты видео @yarikfors и "1+1" (Фото: Проверено.Медиа)

Также важно отметить, что на вирусный ролик наложена надпись @yarikfors, которую не стали никак замазывать, — это подпись автора видео из TikTok. Оригинальная запись выложена там 8 августа, на момент написания этого текста у нее 1,2 млн просмотров и более 2500 комментариев. Согласно аккаунту в TikTok, автора зовут Ярослав Зарудный. Нам удалось найти несколько страниц этого человека в различных соцсетях и на сайтах (где-то его фамилия указана как Форсик-Зарудный, что соответствует никнейму в TikTok). Из описаний следует, что он имеет отношение к кинопроизводству: например, анкета Зарудного размещена на ресурсе по поиску предложений работы для актеров, моделей и певцов Acmodasi, на его страничке во "ВКонтакте" множество постов о кастингах и съемках различных проектов, а в его фейсбуке указано, что Ярослав работает в телестудии Artforms Production.

Кроме того, еще 9 августа, до вирусного распространения его ролика, в комментариях под своим роликом в TikTok Ярослав написал, что это съемки реконструкции событий в Буче, Ирпене и Гостомеле для документального фильма с художественными элементами.

Скриншот комментариев из TikTok (Фото: Проверено.Медиа)

Агентство AP связалось с Форсиком-Зарудным, и он рассказал, что видео было снято на съемочной площадке украинского фильма "Область героев" ("Область героїв" / Region of Heroes). Сообщается, что Форсик работает ассистентом по кастингу для этой картины. "Я выложил видео для своей аудитории. Я и не думал, что оно наберет миллион просмотров и начнутся спекуляции на такую тему", — сказал автор ролика и поделился фотографией, на которой он лежит на носилках и весь покрыт бутафорской кровью. Снимок размещен 10 августа в официальном Instagram-аккаунте кинокомпании IdeaFilms, принадлежащей продюсеру и актеру Алексу Комаровскому. В посте есть и другие фото, на одном из которых запечатлены упомянутые выше пятиэтажка и сгоревшие машины. В подписи указано: "Масштабные съемки кинореконструкции Region of Heroes в трагических локациях", а также отмечены продюсеры, режиссер и оператор ленты и компания Patriot Rental, предоставляющая съемочное оборудование.

Скриншот поста в Instagram (Фото: Проверено.Медиа)

О начале съемок "Области героев" в Киевской области стало известно 27 июля 2022 года: об этом объявил и сам Комаровский, и Государственное агентство Украины по вопросам кино, а также появился анонс на официальной странице фильма в Facebook. Согласно синопсису, картина станет "первой масштабной кинореконструкцией реальных героических историй простых украинцев, лично сыгравших главные роли в кино". Всего в ленте ожидается пять историй. 30 августа вышел первый тизер, в котором снова можно заметить ту самую разрушенную пятиэтажку из TikTok.

Скриншот тизера / AP (Фото: Проверено.Медиа)

Таким образом, на распространяемом видео запечатлен съемочный процесс документально-художественного фильма, чего создатели никогда и не скрывали. Однако в Сети попытались выдать это за постановочный видеосюжет для западной аудитории. В заключение отметим, что в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры русской весны", откуда Владимир Соловьев делал свой репост, подпись к ролику уже исправили: фразу "постановочный видеосюжет" заменили на "какое-то пропагандистское фейковое "кино"".

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