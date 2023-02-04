Правда ли, что в Интернете появилась фотография сына Путина и Кабаевой?

Во многих соцсетях уже продолжительное время распространяется фотография мальчика, которого называют сыном Владимира Путина и Алины Кабаевой. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.

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Фотография мальчика, в котором пользователи соцсетей часто обнаруживают внешнее сходство с Владимиром Путиным, недавно снова привлекла внимание пользователей. Константин Боровой, в прошлом политик и депутат Госдумы, опубликовал в Facebook фото с подписью: "Дмитрий Владимирович Кабаев, сын Алины Маратовны Кабаевой (незамужней). Триллиардер. Фото 2021 года (мальчику 10–11 лет)". Его пост лайкнули более тысячи пользователей, поделились записью почти 500 человек. Фотографии якобы сына Путина обсуждала в своем стриме и главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман. Впрочем, ту же фотографию мальчика можно найти в записях в различных соцсетях и за другие годы: 2019-й, 2020-й и 2021-й.

О тщательно скрываемом союзе Владимира Путина и Алины Кабаевой в последние годы писали много. Wall Street Journal выяснил, что у пары трое детей: одного Кабаева родила в Швейцарии в 2015 году, двух других, близнецов, в Москве в 2019 году. А журналисты центра "Досье" установили, что окружение Путина продолжает опекать Кабаеву в течение последних 15 лет. В частности, бывшая гимнастка занимает должность председателя совета директоров одного из крупнейших в России медиахолдингов "Национальная медиагруппа".

Мальчик с фотографии, если даже поверить Константину Боровому с его утверждением, что снимок сделан в 2021 году, не слишком подходит по возрасту, вряд ли ему шесть лет. А если вспомнить, что фотография появлялась еще в 2019 году, то налицо полное несоответствие данным расследователей. Но, как выяснил журналист Андрей Захаров, мальчик вовсе не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к Кабаевой.

Захаров установил, что ребенок с разошедшегося в соцсетях снимка — это сын заведующего отделом богослужебных книг издательства Московской патриархии Ивана Нефедова. В качестве доказательства он привел еще две фотографии с тем же мальчиком. На одной он вместе с другими детьми в стихаре (богослужебном облачении):

Фото: Telegram-канал Андрея Захарова

На второй — вместе с семьей, в том числе с отцом Иваном Нефедовым:

Фото: Telegram-канал Андрея Захарова

Программа поиска изображений PimEyes определяет мальчика с этих фотографий как того же человека, что и на снимках якобы сына Путина.

Фото: скриншот

Кроме того, находятся и другие изображения: например, на большой семейной фотографии Нефедовых:

Фото: сайт "Православие.ру"

Наконец, программа находит мальчика еще на одной фотографии — с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата клириками РПЦ. Так как это официальное событие, то здесь есть и дата: 22 июня 2015 года.

Фото: "Православная Москва"

Программа без труда определяет священников, которые стоят рядом с детьми: первый, с седой бородой, — это протоиерей Павел Вишневский, второй, помоложе, с черной бородой, — клирик храма Сергия Радонежского на Рязанке Валерий Погребняк.

В том, что мальчик присутствовал на официальных церковных мероприятиях, нет ничего удивительного. Его отец, иерей Иоанн (Нефедов), долгое время был иподиаконом сначала патриарха Алексия II, затем его преемника Кирилла. С 2009 года Нефедов руководит отделом богослужебных книг издательства Московской патриархии, при этом с 2011 по 2020 год служил священником в храме Христа Спасителя. Сейчас он настоятель храма Спаса Преображения — Патриаршего подворья в Переделкине, то есть домового храма патриарха. Из этого следует, что Нефедов — один из самых приближенных к патриарху клириков. Поэтому его сын вполне может присутствовать и на богослужении в храме Христа Спасителя (где и сделана фотография, разошедшаяся по соцсетям), и на торжественном возложении цветов в Александровском саду.

Таким образом, мальчик, изображенный на фотографии, — сын священника, а не Путина. Кроме того, снимки, которые распространялись как относительно недавние, относятся к 2015 году. И даже если бы не удалось установить, кто изображен на фото, под обнародованные журналистами данные о детях Путина и Кабаевой эти снимки не подходят по времени.

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