Правда ли, что в Израиле запретили использование украинского флага?

В начале марта 2023 года российские СМИ и блогеры распространили новость о том, что власти Израиля ввели крупный штраф за использование украинской символики. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.

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4 марта о запрете демонстрации украинской символики в Израиле написала "Российская газета" — официальное издание правительства России. Газета сослалась на пророссийский сайт Kherson-news, а тот, в свою очередь, на работающий на оккупированных территориях Украины телеканал "Таврия". Новость быстро разошлась и по соцсетям: об этом писали в Telegram телеведущий Руслан Осташко (запись в его канале на момент написания этого разбора набрала более 150 000 просмотров), глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, бывший официальный представитель властей самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин и постоянный гость программ на российских федеральных телеканалах израильтянин Яков Кедми.

Никаких источников вроде ссылок на публикации в израильских СМИ, заявления официальных лиц или записи в реестрах законодательных актов ни на телеканале "Таврия", ни в "Российской газете" не упоминается. Блогеры же приводят одно и то же доказательство — два ролика из TikTok. Эти видео (как минимум одно из них было опубликовано 27 февраля) и есть самое первое упоминание новости. Неизвестные блогеры, не приводя никаких источников информации, рассказали о введении штрафа уже с начала марта. Сейчас и первый, и второй ролик недоступны.

"Российская газета", как уже говорилось выше, не привела никаких доказательств. Зато в дополнение к опубликованной новости напомнила, что ранее члены городского совета Иерусалима раскритиковали муниципалитет за проецирование украинского и российского флагов на стенах Старого города. Издание ссылается при этом на публикацию в газете Haaretz. Такое действительно было, но произошло это год назад, в марте 2022 года.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Российская газета" при этом забыла уточнить, что возмущение вызвал не украинский флаг, а российский. Haaretz приводит мнение Офера Берковича, который в то время входил в городской совет. По его словам, не нужно забывать, кто агрессор в этом конфликте, и потому, считает политик, равнозначность флагов неуместна. Журналист Haaretz Нир Хассон тогда же написал в Twitter: "В то время как муниципалитеты Лондона, Парижа, Рима, Мельбурна, Берлина и других городов вывешивают на общественных зданиях украинские флаги в знак сочувствия к пострадавшим, муниципалитет Иерусалима рисует на стенах флаги обеих сторон. Что это за позорище?" Таким образом, дополнение про дискуссию вокруг украинского флага, постоянной демонстрацией которого якобы давно недовольны в Израиле, вводит читателя в заблуждение.

Не удается найти и тот самый закон, о котором на видео говорят "местные жители". Сайт Newsru.co.il, подробно разобравший историю про запрет украинского флага, полагает, что тиктокеры (а вслед за ними официальный печатный орган правительства РФ) превратно истолковали февральские высказывания депутата Кнессета Цви Суккота, представителя правой партии "Оцма Йехудит". Суккот выдвинул законодательную инициативу о штрафе в 10 000 шекелей (примерно $2750) за демонстрацию флагов террористических организаций. Он предложил поправку к уже существующему закону 2016 года "О борьбе с террором", в котором предусмотрена ответственность за "публичное выражение солидарности с террористом или террористической организацией, выражение сочувствия террористу, сожжение флага Израиля, публикацию символики террористических организаций". Однако флаги палестинских организаций по-прежнему можно увидеть в Израиле, на что и обращает внимание депутат.

Но опять же непонятно, какое это имеет отношение к украинскому флагу. Депутат Цви Суккот, известный своей борьбой с палестинцами и с флагами Палестины, говорил именно о палестинской символике. Израильский "14 канал" приводит его слова: "Незамедлительный удар по карману ослабит мотивацию, это решение позволит избежать подстрекательства к насилию и спасет жизни евреев". То есть вряд ли инициативу Суккота можно считать чем-то иным, как борьбой именно с внутренними противниками. Наконец, его поправку пока еще не приняли и штраф не грозит никому.

В соцсетях за последние дни (когда, по версии блогеров, за демонстрацию украинского флага уже грозит штраф) можно найти немало фотографий с тем самым "запретным" символом. Вот, например, фотография из Иерусалима:

А вот свежее фото с пляжа Тель-Авива:

Таким образом, распространяемая новость о принятом в Израиле законе, предусматривающем крупный штраф за демонстрацию украинского флага, не соответствует действительности. Такого закона нет, и пока еще никто даже не выступал с таким предложением. Наконец, в комментарии фактчекинговому сайту StopFake посольство Израиля в Украине заявило, что "Израиль никогда не запрещал и не запрещает демонстрацию украинского флага".

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