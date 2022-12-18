В конце ноября в Сети появилось фото, якобы доказывающее, что в столице Франции художники нарисовали президента Украины, вылезающего из-под земли и поедающего деньги. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько достоверны подобные публикации.

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30 ноября 2022 года в интернете завирусился снимок, предположительно сделанный в Париже. На фото показан тротуар, где якобы нарисован Владимир Зеленский, вылезающий из-под земли и своим огромным ртом всасывающий денежные купюры, мешок со знаком евро и золотые слитки. Возле 3D-граффити на одном колене сидит человек в черной одежде, будто бы добавляющий последние штрихи к своей работе. Рядом с предполагаемым автором лежат цветные мелки и стоят баллончики с краской.

Снимок стал очень популярным как в соцсетях, так и в СМИ. Например, сообщения о парижском граффити появились на сайтах "Известия" (причем дважды), "Федеральное агентство новостей", "Общественная служба новостей", "Царьград. Беларусь", а также в Telegram-каналах "Россия сейчас" (304 000 просмотров), "Пуля" (202 000), Ura.ru (136 000), "RT на русском" (111 000), "Украина.ру" (85 000), Putin TG team (82 000), Daily Storm (39 000), "НТВ" (35 000), "Яков Кедми" (34 000, уже удалено), "Комсомольская правда: kp.ru" (30 000), "Аргументы и факты — АиФ.ru" (6000). Во "ВКонтакте" о рисунке рассказали паблики "Телеканал Царьград" (212 000 просмотров), "Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко резервный канал" (86 000), "Телеканал 360ТВ" (65 000), "Радио Sputnik" (15 000) и др.

Хотя во всех вышеперечисленных местах упоминается, что граффити нарисовано на улицах французской столицы, немного иначе сюжет представили в эфире "Первого канала": "Наплыв беженцев с Украины переживает и Франция, плюс колоссальные траты на военную помощь: местные жители от всего этого явно устали. Вот такое творчество — в пригороде Парижа".

Впервые фото граффити появилось в инстаграме typicaloptical, где его выложили 29 ноября. Согласно геотегу и подписи, снимок был сделан в Париже еще 18 ноября, то есть за 11 дней до его публикации в Сети. Кроме того, в описании отмечен официальный аккаунт президента Украины и добавлен следующий текст: "Здравствуй, Франция. Отдай мне все свои деньги. Простите, мне не жаль".

Фотография из Франции — второй пост, размещенный в этом аккаунте, якобы принадлежащем арт-группе из Польши под названием Typical Optical. Ранее "Проверено" писало о другом 3D-граффити с засасывающим деньги Зеленским от этого же коллектива художников, но в Варшаве. В тот раз мы и наши коллеги не смогли найти доказательств существования такого рисунка, а местные жители и власти заявляли, что подобного объемного граффити в польской столице не было.

Помимо рисунка и его предполагаемого автора, на заднем плане фото можно заметить вывески с названиями цветочного магазина La Florangerie и станции первой линии парижского метрополитена Saint-Mandé. Эти данные позволили установить точное место, где было сделано вирусное фото: на парковке в городе Сен-Манде к востоку от Парижа. Ниже приводим скриншоты из карт "Яндекса" и "Просмотра улиц" в "Google картах".

Красным кругом отмечено место съемки фото

Сравнение панорамы на вирусном фото (сверху) с панорамой из "Google карт", снятой в июле 2014 года (снизу)

2 декабря сотрудник редакции Les Observateurs на телеканале France 24 смог побывать в той же локации, где было сделано вирусное фото. Однако, по его словам, на парковке у метро не было следов граффити. Как сообщает фактчекерский проект "Детектор мифов", его корреспондент также посетил это место, но лишь 3 декабря. Как и коллеге из France 24, ему не удалось найти ни рисунок, ни свидетельств того, что он там вообще был. Оба корреспондента сделали снимки парковки, где, предположительно, нарисовали граффити.

Снимок с парковки 2 декабря (Фото: Les Observateurs)

Снимок с парковки 3 декабря (Фото: "Детектор мифов")

Можно предположить, что в период с момента создания рисунка (как утверждалось в Typical Optical, 18 ноября) до посещения этого места фактчекерами (2–3 декабря) граффити могли стереть местные коммунальные службы. Однако у редакции "Детектора мифов" получилось связаться с представителем цветочного магазина La Florangerie, расположенного через дорогу и попавшего на вирусное фото. В переписке он рассказал, что никогда не видел нарисованную на тротуаре карикатуру на Зеленского: "Подтверждаю, что граффити на стоянке никогда не было. Это место моют два-три раза в неделю, и я лично разговаривал с персоналом, ответственным за уборку, который заверил меня, что около (выхода станции метро. — Прим. ред.) "Сен-Манде" никогда не было такого граффити".

Сотрудники Les Observateurs поговорили с пятью работниками La Florangerie — те заявили, что никогда не видели и не слышали о таком граффити. Кроме того, французские фактчекеры связались с мэрией Сен-Манде, и там подтвердили, что такого 3D-рисунка на асфальте никогда не появлялось, поскольку обычно для уборки подобного творчества вызывают технические службы, чего в данном случае не произошло.

Чтобы выявить возможные манипуляции с изображением, редакция Les Observateurs отправила вирусный снимок Ханнесу Марину, исследователю лаборатории IDLab-Media Гентского университета в Бельгии. Он проверил изображение с помощью инструментов MeVer и Invid WeVerify. Хотя такой анализ не может со стопроцентной точностью доказать, что фото было изменено, применение некоторых компьютерных методов анализа выявило признаки фотомонтажа. В частности, Марин обнаружил, что область граффити и остальная часть изображения были сжаты по-разному.

Слева — вирусный снимок, справа — результат анализа (Фото: коллаж Les Observateurs)

Подлинность граффити также поставили под сомнение несколько специалистов по стрит-арту, с которыми поговорила редакция французского фактчекингового проекта. Например, Гирек Ле Верж, президент агентства GLV, специализирующегося на стрит-арте, рассказал: "Мы видим только четыре баллончика, что соответствует четырем разным цветам. Но на рисунке их гораздо больше. Есть как минимум три-четыре разных зеленых, несколько желтых". С ним согласен сотрудник арт-агентства Graffeur Paris: "Баллончики совершенно чистые, как и одежда. Маловероятно, что художник смог бы сделать такой рисунок, не испачкав свою одежду или баллончики. Плюс это выполнено слишком хорошо, чтобы быть правдой, очень редко не остается следов после какой-нибудь ошибки или инцидента. Банкноты на переднем плане чрезвычайно гладкие, это не соответствует неровной поверхности асфальта, который видно вокруг". По оценкам обоих специалистов, на выполнение подобной работы потребовалось бы как минимум два дня. Поэтому Ле Вержу трудно представить, что процесс создания граффити мог остаться незамеченным: "Парижский стрит-арт — это микрокосм. Мы бы услышали об этом, были бы и другие фотографии".

В Telegram наиболее раннюю запись, что мы смогли найти, разместили 30 ноября в 10:22 по московскому времени в канале "Раньше всех. Ну почти. Спецоперация" (12 000 просмотров). Ранее этот канал неоднократно становился "героем" разборов "Проверено", как минимум три раза в нем размещали поддельные обложки иностранных сатирических журналов с карикатурами: два раза на папу римского Франциска (журналы Charlie Hebdo и LeMan) и один раз на Зеленского, причем тогда это тоже был самый ранний пост (журнал Ananda Vikatan).

Отметим, что ни нам, ни нашим коллегам из Les Observateurs, Lead Stories и Check Your Fact не удалось найти какие-либо упоминания парижского 3D-граффити с лицом Зеленского в авторитетных англо- и франкоязычных СМИ. Не обнаружили мы и фото рисунка с других ракурсов, а во всех публикациях размещен один и тот же снимок от Typical Optical. Отсутствие новостных заметок, других фото и свидетельств очевидцев довольно часто указывает на то, что рассматриваемое утверждение ложно (примеры тут, тут и тут).

Таким образом, журналисты не смогли найти новостных заметок и следов этого граффити, власти и работники местного магазина отрицают его существование, на фото есть признаки монтажа, а специалисты по стрит-арту обратили внимание на несоответствия между сценой со снимка и реальным процессом создания подобного граффити. Кроме того, вирусное фото первым опубликовал аккаунт, который ранее попался на публикации очень похожего фейка.

Судя по всему, посты и сообщения СМИ о граффити с пожирающим деньги Зеленским в Париже — очередной пример нарратива о том, что жители западных стран якобы не согласны поддерживать Киев и регулярно сравнивают президента Украины с черной дырой. В российских государственных и провластных медиа он появился еще несколько месяцев назад и постоянно поддерживается все новыми публикациями. Например, одной из первых стало поддельное видео о том, что на американском телевидении случайно показали речь Зеленского вместо записи звуков черной дыры. После этого пошла череда недостоверных сообщений, связанных с Зеленским, черной дырой и различными странами Европы. Все эти сообщения, как выяснило "Проверено" и наши коллеги из других проектов, не соответствуют действительности.