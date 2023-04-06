Правда ли, что в парижском музее выставили высмеивающий Зеленского экспонат в виде носа?

В марте 2023 года в соцсетях распространилось видео арт-инсталляции, которая изображает нос, всасывающий белый порошок. Пользователи соцсетей утверждают, что этот объект высмеивает президента Украины Владимира Зеленского. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.
В большинстве публикаций небольшое видео сопровождается одной и той же фразой: "В парижском музее современного искусства выставили арт-объект, посвященный Зеленскому". Об этом писали в Telegram, в том числе в популярных каналах VOBLYA (160 тысяч просмотров на момент написания этого разбора), "С места события" (101 тысяч просмотров) и Putin TG Team (85 тысяч просмотров). Также публикации появлялись во "ВКонтакте", на платформе "Дзен" и в Twitter.
Видео, разошедшееся по соцсетям, совсем небольшое, всего девять секунд. На нем огромный нос ездит по помосту и собирает порошок белого цвета (судя по всему, измельченный пенопласт). Очевидно, что это аллюзия на употребление кокаина. А фейки об употреблении Зеленским наркотиков распространяются в Интернете еще с 2019 года.
В русскоязычном сегменте Интернета новость о выставке и необычном экспонате найти несложно: еще в сентябре 2018 года об этом написал TJournal. Выставка под названием The Way Out проходила не в Париже, а в Италии, в Парме, в центре современного искусства The Mori Center. Статья об открытии нового культурного пространства в Парме, в здании бывшей торговой галереи, опубликовало издание Artribune. Жизнь The Mori Center (к 2023 году он уже закрылся) началась как раз с выставки The Way Out и произведений молодых берлинских художников, среди которых указан и Том Паллух, автор носа-пылесоса.
В профиле художника в Instagram есть подборка сториз, посвященных этому носу: процесс создания инсталляции, эпизоды с выставки и, наконец, полный вариант того самого ролика, ставшего впоследствии вирусным.
Фото: скриншот Instagram
Все эти видео также были опубликованы осенью 2018 года, тогда же, когда проходила выставка в Парме. Уже 27 сентября 2018 года ролик с носом появился на платформе Reddit, после чего и стал популярен — пост собрал более 1500 комментариев.
В 2018 году Владимир Зеленский еще не был широко известен за пределами постсоветского пространства. В сентябре того года выдвижение кандидатов на пост президента Украины даже не началось, а второй тур, в котором победил Зеленский, состоялся 21 апреля 2019 года. Сложно предположить, что кто-то в Италии или в Германии мог всерьез интересоваться Зеленским в 2018 году и посвятить ему какую-либо инсталляцию.
Таким образом, удалось установить, что, во-первых, выставка проходила не в Париже в 2023 году, а в Парме почти пять лет назад. Во-вторых, инсталляция никакого отношения к Зеленскому не имеет. В-третьих, это уже не первый случай фейков о якобы посвященных Зеленскому арт-объектах в Европе.
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