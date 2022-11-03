Постпред России в ООН обвинил США в разработке дрона для распространения зараженных насекомых. По его словам, у США уже имеется патент на такой беспилотник. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, действительно ли в США разработали подобный дрон.

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28 октября 2022 года на заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя обвинил США в разработке дрона для переноса зараженных комаров. В своем выступлении дипломат рассказал, что у США уже есть патент на такой дрон. "Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний", — поделился подробностями Небензя. По его словам, эта разработка нарушает конвенцию по запрещению биологического оружия. Выступление Небензи процитировали многие российские СМИ, а пользователи соцсетей создали мемы про боевых комаров.

Свою озабоченность по поводу американского дрона с зараженными комарами Министерство обороны РФ выражало еще в марте 2022-го. Тогда СМИ писали, что вскоре после начала "специальной военной операции" (так в России официально называют войну — прим. Delfi) в Украине российским военным удалось захватить сотни документов, доказывающих, что американские специалисты изучали нетрадиционные методы распространения биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США запатентовали беспилотник для распространения зараженных комаров. Он сослался на патент №8967029, выданный Ведомством по патентам и товарным знакам США. В описании к патенту якобы сказано, что данный дрон может уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США. Кириллов также добавил: "Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен".





Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге в Минобороны 17 марта 2022 года

Спустя несколько месяцев, в октябре 2022 года, тот же самый патент №8967029 упомянул и постпред России в ООН Василий Небензя. Он пояснил, что боевые комары могут быть более эффективными, чем самое современное вооружение и военная техника, и потребовал начать международное расследование о причастности США к разработке биологического оружия в Украине.

Интересно, что об этом запатентованном беспилотнике российским военным стало известно еще несколько лет назад. В 2018 году Минобороны РФ уже проводило брифинг, в котором упоминало тот же самый дрон с тем же самым патентом №8967029. Только тогда речь шла о биологических разработках США в Грузии, а не в Украине. В 2018 году Минобороны проанализировало материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, который обвинял США в проведении секретных экспериментов над жителями Грузии. Одним из опубликованных Гиоргадзе документов как раз и был тот самый патент США №8967029 от 3 марта 2015 года. В 2019 году Кириллов включил информацию об американском дроне в свою научную статью "Аналитический обзор исследований с переносчиками арбовирусных инфекций, проводимых специалистами министерства обороны США".

Слайд из презентации Минобороны РФ 2018 года

Патент №8967029 действительно существует и находится в открытом доступе. В 2015 году Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило патент на дрон, который был бы способен распылять "токсичных" комаров — Toxic Mosquito Aerial Release System (TMARS). Тем не менее Минобороны и постпред России в ООН ошиблись в двух аспектах. Во-первых, наличие одобренного патента не значит, что устройство уже создано и готово к использованию, как утверждал Кириллов. На сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США написано, что для выдачи патента требуется детальное описание устройства, но ничего не сказано о необходимости готового прототипа. Из заявки на патент ясно, что автор лишь продумал дизайн, а не изготовил само устройство: "Вышеописанные варианты модификаций, включая чертежи, являются примерами и всего лишь иллюстрируют изобретение. Другие варианты воплощения будут очевидны специалистам в данной области техники".

Чертеж из заявки на патент

Во-вторых, заявитель на патент — это частное лицо по имени Калверт С. Милл. На счету этого человека десятки заявок на патенты на самые разные устройства, опубликованные им с 2013-го по 2015 год. Например:

пена для обездвиживания роботов;

пуля, вызывающая инсульт;

мешок для трупов для расследования на месте преступления;

система поддержки груди;

взрывной блокатор ствола танка;

пистолет, залепляющий глаза суперклеем.

Нет никаких доказательств, что Калверт С. Милл как-то связан с Пентагоном или каким-либо американским ведомством. Кроме того, как заметило фактчекинговое агентство Vox Ukraine, согласно американскому Закону о соблюдении секретности в изобретательстве от 1951 года, правительство США обязано засекречивать патентные заявки, содержащие чувствительную информацию. Это требование касается изобретений, в том числе принадлежащих частным лицам или частным компаниям. Если бы Пентагон планировал изготовлять подобные дроны с боевыми комарами или уже их использовал, этот патент с подробными чертежами не мог бы оказаться в открытом доступе.

Итак, в США действительно одобрили патент на дрон, распыляющий комаров. Но, в отличие от версии Василия Небензи, идея принадлежит не властям США, а частному изобретателю, который, судя по всему, никак не связан с американскими военными структурами. И нет никаких признаков того, что США планируют взять такой дрон на вооружение.

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