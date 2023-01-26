Правда ли, что в зоопарке Берлина появилось объявление с просьбой "не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского"?

Недавно в соцсетях разошлось фото таблички из Берлинского зоопарка, на которой сотрудники попросили посетителей не кормить леопардов "пустыми разговорами Зеленского", поскольку животных может стошнить. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, достоверен ли этот снимок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 23 января 2023 года по Telegram-каналам и соцсетям распространяют фотографию, якобы сделанную в центральном зоопарке Берлина. Сообщается, что там появилась табличка, на которой написано (перевод с немецкого языка в одной из интернет-публикаций): "Дорогие посетители зоопарка! Настоятельная просьба не кормить леопардов пустыми разговорами от Зеленского. Животных может тошнить! Администрация зоопарка". Утверждается, что таким образом работники парка высказались относительно возможных поставок в Украину танков Leopard.

Посты об этом объявлении появились в Telegram-каналах телеведущего Руслана Осташко (131 000 просмотров на момент написания этого разбора), радиоведущего Армена Гаспаряна (94 000), "Саня во Флориде" (397 000), "КБ" (256 000), "Пуля" (171 000), "Шейх Тамир" (152 000), "Дядя Слава" (96 000), "Яков Кедми" (92 000), Putin TG Team (76 000), "Украина.ру" (66 000), Tarik_News (55 000), "Zапашный" (20 000), "Раньше всех. Ну почти. Спецоперация" (12 000) и др. Кроме того, фото встречается в пабликах во "ВКонтакте" (например, в сообществе "Топор — хранилище" пост набрал более 1 млн просмотров), Twitter, "Одноклассниках", "Дзене", а также на некоторых новостных сайтах.

Начнем с того, что мы не смогли найти упоминание этого объявления в зоопарке Берлина ни в одном зарубежном СМИ. Более того, нам не встретился никакой другой снимок таблички с этой надписью — во всех найденных нами публикациях размещено одно и то же фото. Первые записи с вирусной картинкой появились в русскоязычном сегменте интернета, причем изначально в постах показывали лишь часть фотографии, на которой видна только табличка. Через несколько часов появились публикации с полным фото, на котором видно и лицо автора селфи.

Мы установили, что на фотографии запечатлены "Львиные ворота" — западный вход в Берлинский зоопарк. Точнее, на снимок попало здание одной из двух бывших касс, на котором красуются каменные фигуры различных животных, включая лежащего на крыше льва. В Сети можно найти множество фотографий этих ворот за разные годы (2016-й, 2017-й, 2022-й) и убедиться, что обычно на этих зданиях после редизайна 2016 года размещены две таблички с черным фоном: на одной представлен логотип зоопарка (название Zoo Berlin и силуэт гориллы), а на другой указано, где находится информационный центр. Также мы нашли одно исключение, когда на тех же местах повесили плакаты с изображением местных панд.

Оригинал вирусной фотографии мы обнаружили в Instagram, проведя поиск по нескольким хештегам, связанным с Берлинским зоопарком. Так, у исходного поста от пользователя под ником Davy (@deef_s) стоял тег #berlinzoo, а сама запись была опубликована еще 16 января 2023 года с подписью "Последний день с посещением зоопарка". На подлинном изображении на табличке нет надписи про леопардов и Зеленского, а имеется лишь логотип парка.

Вирусный снимок из соцсетей (слева) и фото от @deef_s (справа)

Наиболее ранние публикации с фото и ключевыми словами "зоопарк Берлин Зеленский" мы обнаружили в Telegram. 23 января 2023 года в 14:05 по московскому времени в канале "Военный обозреватель" (96 000 просмотров) выложили часть фотографии с табличкой, а в 17:19 с припиской "от подписчика" канал "Ne.Сахар" (221 000) разместил сфальсифицированный снимок полностью.

25 января 2023 года власти ФРГ официально подтвердили, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит их реэкспорт из других стран.

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":