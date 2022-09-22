Интернет-пользователи распространяют снимок плаката, якобы размещенного в Швейцарии. Надпись на нем призывает местных жителей сообщать властям о соотечественниках, поддерживающих дома температуру выше +19 °C. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько достоверны такие публикации.

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На плакате, фотография которого стала вирусной в сентябре 2022 года, изображена девушка, звонящая по телефону. "Сосед нагревает квартиру выше +19 °С? Пожалуйста, сообщите нам", — гласит подпись. Под этой фразой расположен номер телефона (по нему, вероятно, нужно звонить при желании донести на соседа), в левом нижнем углу — слово anonym ("анонимно" в переводе с немецкого), в правом нижнем углу указана награда для бдительного швейцарца — 200 франков (207 евро).

Начиная с 10 сентября, фотографией поделилось несколько крупных пабликов во "ВКонтакте", в том числе "Бизнес-цитатник" (1,9 млн подписчиков на момент написания этого разбора), "КБ" (1,6 млн), "Черный квадрат • бесцензурные новости" (1,2 млн), "Великая Русь! Русские не сдаются!" (404 000), Dankest (198 000) и "Наши герои. Никто не забыт!" (109 000). Популярность снимок обрел и в Telegram — его опубликовали, в частности, в каналах "Топор 18+" (4,5 млн), "Соловьев" (1,2 млн) и "Мир Михаила Онуфриенко" (840 000). Делились новостью о возможности донести на излишне теплолюбивого соседа и в других соцсетях, например в Facebook и Twitter. Попала она и в некоторые СМИ, например Eurasia Daily и NewsFront.

В Швейцарии, как и в других европейских странах, в преддверии зимы ожидают новый виток энергетического кризиса. Местное правительство призывает граждан экономнее расходовать электричество и воду, а также эффективнее использовать отопительные приборы. В конце августа руководство страны представило план мер на случай, если в Швейцарии будут проблемы с закупками газа — именно в нем одной из крайних мер названо ограничение температуры в помещении до 19 °C. Отметим, что эта мера коснется домов и квартир в последнюю очередь (начинать в случае необходимости будут с общественных зданий и офисов) и не распространяется на тех, кто не использует газ для отопления. Пока что в Швейцарии нет дефицита газа, а сам законопроект о возможных ограничениях еще только рассматривают.

Вернемся к плакату, фотографию которого распространяют пользователи соцсетей и СМИ. В левом верхнем углу изображен герб Швейцарии, а также слова "Швейцарская Конфедерация" на немецком, французском, итальянском и ретороманском языках. Также на постере указан номер телефона — позвонив по нему, вы свяжетесь с пресс-службой министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций.

Наши коллеги из швейцарского издания 20 minuten поинтересовались у ведомства, действительно ли они разместили подобный постер. Сотрудник департамента коммуникаций Симона Хуг заявила, что "таких официальных плакатов нет и мы не призываем доносить на людей". Она также сообщила, что правительство Швейцарии начало разбирательство о неправомерном использовании государственной символики и контактных данных министерства. Эту информацию подтвердила агентству dpa другая представительница ведомства — Эмануэла Тонассо.

Нам не удалось обнаружить ни одного другого снимка этого плаката, опубликованного в интернете. Зато в фотобанке Adobe Stock есть две фотографии, из которых, судя по всему, был собран постер: на одной из них изображена рамка, прикрепленная к стене на неназванной станции метро, на другой — звонящая по телефону девушка. Более того, фоновое стоковое изображение появилось в Сети как минимум год назад: дизайнеры использовали его, представляя макеты схем метро и плакатов в поддержку вакцинации. Автор коллажа лишь немного повернул и затемнил картинку из метро, затем "приклеил" на нее изображение девушки и добавил недостающие надписи.

Фото: Maldita

Фото: Kreative Route

В последнее время многие русскоязычные Telegram-каналы со ссылкой на таблоид Blick сообщали, что за поддержание в доме температуры свыше +19 °C швейцарцев могут оштрафовать на сумму до 3000 франков (3110 евро) или даже посадить в тюрьму на срок до трех лет. Представитель министерства экономики, образования и исследований Маркус Сперндли, на комментарий которого опирался автор из Blick, заявил, что его пояснения были неправильно поняты.

По его словам, штрафы могут быть введены только в случае одобрения упомянутого в начале нашего разбора законопроекта и при наступлении наиболее критичного из предусмотренных в нем сценариев. Чиновник также отметил, что наложение таких штрафов требует судебного разбирательства — это делает "преследование" за излишне прогретую квартиру очень трудным и поэтому сложно реализуемым. Даже если дело дойдет до суда, судья вряд ли вынесет решение о максимальном наказании, поскольку оно не будет соразмерно правонарушению, и ограничится менее крупным штрафом (нижняя граница в законопроекте установлена на уровне 30 франков). Сперндли также заявил, что, вероятнее всего, большинство людей и так будут следовать законодательству точно так же, как они соблюдали антиковидные ограничения. "В Швейцарии мы верим, что люди соблюдают закон", — подытожил чиновник.

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