Правдиво ли это фото госсекретаря Франции Марлен Шьяппа на обложке Playboy?

В апреле 2023 года по соцсетям и СМИ распространилась обложка журнала Playboy, на которой госсекретарь Франции по социальным вопросам предстает в белом купальнике с глубоким декольте. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, правдиво ли это фото.

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Фотографию обложки Playboy с Марлен Шьяппа в белом купальнике опубликовали многие СМИ — например, New York Post. В России об этом написали, в частности, "Известия" и РИА "Новости". Впрочем, эти два издания не стали публиковать снимок, а ограничились подробным описанием: "Она позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами, с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Название Playboy также выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном". РИА ФАН, в свою очередь, опубликовало и фотографию обложки. Разошелся снимок и по соцсетям: в Telegram его запостили многие популярные каналы и блогеры, в том числе Дмитрий Никотин (319 000 просмотров на момент написания этого разбора), Ирена Понарошку (127 000) и "Пул N3" (103 000). Появлялась картинка также в Twitter и "Дзене".



Первые фотографии французской версии апрельского номера Playboy появились 31 марта, а 6 апреля журнал поступил в продажу. По словам гендиректора французского Playboy Жана-Кристофа Флорентена, за первые три часа были проданы 100 000 экземпляров, издательству пришлось дополнительно напечатать еще 60 000. Фотографии и 12-страничное интервью госсекретаря по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Франции вызвали множество откликов, в том числе и критических. Министр по делам гендерного равенства Изабель Ром заявила, что Шьяппа совершила ошибку, выбрав издание, соответствующее всем сексистским стереотипам. А лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон дал понять, что считает такой выбор журнала для интервью несерьезным.

Среди фотографий, которые публиковали СМИ и блогеры, была и весьма откровенная — та самая, которая впоследствии стала виральной. При этом в официальных аккаунтах журнала на обложке Playboy фигурировал совершенно другой снимок.

Верхняя треть двух фотографий совпадает, при этом на официальной обложке Марлен Шьяппа — в белом платье, на виральном снимке — в купальнике того же цвета с глубоким декольте. Кроме того, во втором случае на левой груди министра — цифра 49.3. Это номер статьи французской Конституции, позволяющей принимать важные законы без голосования в парламенте. Именно к этой норме обратились президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн, когда в середине марта приняли законопроект о повышении пенсионного возраста без согласия Национальной ассамблеи. Это решение вызвало бурные протесты как в парламенте, так и на улицах французских городов.

Первым фотографию с декольте запостил в Twitter утром 1 апреля блогер Jack Blag. Впрочем, на вопросы других пользователей, выразивших сомнение в подлинности снимка, он честно отвечал, что это фейк. 4 апреля Jack Blag опубликовал другой твит с текстом "Сейчас я покажу вам фокус". И продемонстрировал рядом настоящую обложку, фейковую и исходник фотографии с декольте.

Allez je vous montre le tour de magie ! #MarleneIsFake pic.twitter.com/4YLLCFYgi3 — Jack Blag 🐝🔻🐢 (@BlagJack) April 4, 2023

Фактчекинговая служба агентства Reuters определила, что исходный снимок с декольте взят из фотобазы Pexels. Там эта фотография называется "Сексуальная женщина в белом купальнике позирует, сидя в кресле", она была опубликована еще в 2020 году. Автор фейка изменил размер лямок купальника и добавил цифры 49.3 на левую грудь.

Таким образом, откровенная фотография Марлен Шьяппа якобы с обложки Playboy — это фейк. В одном из недавних номеров журнала действительно был опубликован снимок министра, однако Шьяппа на нем одета куда более сдержанно. Более того, автор вирусного изображения и не скрывал, что оно появилось в результате работы в фоторедакторе, а через несколько дней после публикации подробно описал, как именно он это сделал. Тем не менее некоторые СМИ (New York Post, РИА "Новости", РИА ФАН) на момент написания этого разбора так и не удалили свои публикации.

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