В интернете распространилось фото анкеты для российских резидентов Эстонии, выезжающих на территорию России. В опроснике якобы присутствуют вопросы о поддержке "специальной военной операции" России в Украине. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько достоверны эти сообщения.

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Фотография анкеты появилась в Telegram-каналах ("Соловьев", "Военный обозреватель", "Отряд Ковпака"), соцсетях, а также в теме "Пересечение границы Эстония -> Россия" на популярном форуме о путешествиях "Форум Винского". Фотографией якобы поделился россиянин — гражданин Эстонии по имени Сергей Филатов, судя по заполненной им анкете. Вместе с фотографией анкеты он прислал рассказ о своем опыте пересечения российско-эстонской границы по "новым правилам": "Живу в Эстонии семь лет, есть эстонское гражданство, сам родом из Твери. Раз в год стабильно езжу к родственникам, в этом году вырвался только сейчас. На границе новый опросник. В конце куча вопросов об отношении к СВО, как мои родственники относятся, общаюсь ли я с теми, кто поддерживает, и так далее. Но самое смешное, что с территории РФ я должен вернуться за 14 дней, иначе лишат вида на жительство, а если ты гражданин, то оштрафуют на 20 000 евро". Сообщения о новой анкете появились и в англоязычном сегменте Twitter, где пользователи сравнили эстонское правительство с полицией мыслей из романа Джорджа Оруэлла "1984".

В августе 2022 года Эстония усложнила правила въезда для россиян. С 18 августа стал практически полностью ограничен въезд для российских граждан, имеющих действительную эстонскую визу, полученную с целью бизнеса или туризма. В тот же день появилась фотография анкеты для выезжающих из Эстонии, которую якобы обязаны заполнить россияне, постоянно проживающие в Эстонии и желающие посетить Россию. В анкете заявитель якобы должен ответить на вопросы:

Считаете ли Вы вторжение Российской Федерации в Украину преступлением

Поддерживаете ли Вы контакт с теми, кто одобряет вторжение Российской Федерации в Украину?

Готовы ли Вы подтвердить письменно, что Вы не одобряете агрессию Российской Федерации?

Готовы ли Вы отказаться от российского гражданства?

Готовы ли Вы отказаться от поездок в Российскую Федерацию?

Дальше следует предупреждение на эстонском и английском языках с грамматическими ошибками: "Настоящим мы информируем Вас о том, что, согласно статье 8 конституции Эстонской Республики, если вы покинете территорию Российской Федерации на 14 или более дней без веской причины, Вас накажут видом на жительство или штрафом в размере до 20 000 евро". Видимо, создатель этой формы имел в виду, что, если россиянин не вернется из России в течение 14 дней, его лишат эстонского вида на жительство. При этом, по словам Сергея Филатова, наказания будут разные для резидентов и граждан Эстонии. Не вернувшегося в течение 14 дней резидента лишат вида на жительство, а если ты гражданин, то оштрафуют на 20 000 евро. Twitter-пользователь Bad Baltic Takes, опровергающий дезинформацию об Эстонии, Латвии и Литве, также указал на многочисленные ошибки в формулировках на эстонском языке.

Помимо грамматических ошибок, еще ряд признаков указывает на то, что форма была создана не официальным органом Эстонии. В шапке формы использован герб Эстонии, а не эмблема департамента полиции и погранохраны. К тому же странно, что форма для российских граждан написана на эстонском и английском, а не на русском языке. Многие официальные сайты Эстонии доступны на русском, английском и эстонском языках, включая сайт департамента полиции и погранохраны.

В фейковой анкете в пункте "ID-карта" почему-то вместо перевода на английский язык в скобках указано пояснение на эстонском: "ID-kaart (Eesti kodanikele)". При этом номер ID-карты, который указал Сергей Филатов (В3876682), не соответствует формату номеров эстонских ID-карт. В настоящих картах перед семизначным номером идут две буквы, а не одна (например, AS0002261).

Образец ID-карты. Фото: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

Также, если обратиться к статье 8 конституции Эстонии, упомянутой в последнем абзаце анкеты, то мы увидим, что там идет речь о праве на гражданство Эстонии по рождению и незаконности лишения эстонского гражданства из-за личных взглядов. В этой статье, как и в остальном тексте конституции, ничего не сказано о визитах эстонских граждан в Россию.

Наши коллеги-фактчекеры из эстонского издания Delfi связались с эстонским департаментом полиции и погранохраны и попросили прокомментировать фото анкеты. Спикер департамента Ильмар Каро ответил, что такой формы не существует и существовать не может. Для получения реальной информации о пересечении российско-эстонской границы он посоветовал обратиться к официальному сайту полиции.

Судя по дате публикации, фото фейковой анкеты начало распространяться с поста российского Telegram-канала "Пономарь". Там анкета была опубликована полностью, без закрашенных личных данных. Спустя час это же фото, но уже с замазанным именем и номером ID выложил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Правда, через десять минут он свой пост удалил. Однако им успел поделиться телеведущий Владимир Соловьев — пост набрал более 240 000 просмотров.

Таким образом, анкета для выезжающих из Эстонии — подделка, созданная, вероятно, в пропагандистских целях российским проправительственным анонимным Telegram-каналом.