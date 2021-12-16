Правительство Эстонии отменило ограничение на празднование Нового года до 23 часов

Правительство Эстонии в четверг решило временно отменить действующее ограничение на проведение мероприятий в помещениях до 23:00.

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По словам исполняющего обязанности премьер-министра, министра госуправления Яака Ааба, отступление от требований будет действовать с 31 декабря до 6:00 второго января.

Министр отметил, что статистика заболеваемости коронавирусом в данный момент находится в Эстонии на плато, в связи с чем научный совет и Департамент здоровья рекомендовали не сильно ослаблять имеющиеся ограничения.

По словам Ааба, индекс заражаемости в Эстонии сейчас около единицы, распространение заражений приостановилось, однако в странах даже с высоким уровнем вакцинации распространение коронавируса очевидно растет.