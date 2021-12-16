Правительство Эстонии отменило ограничение на празднование Нового года до 23 часов
Foto: LETA

Правительство Эстонии в четверг решило временно отменить действующее ограничение на проведение мероприятий в помещениях до 23:00.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, министра госуправления Яака Ааба, отступление от требований будет действовать с 31 декабря до 6:00 второго января.

Министр отметил, что статистика заболеваемости коронавирусом в данный момент находится в Эстонии на плато, в связи с чем научный совет и Департамент здоровья рекомендовали не сильно ослаблять имеющиеся ограничения.

По словам Ааба, индекс заражаемости в Эстонии сейчас около единицы, распространение заражений приостановилось, однако в странах даже с высоким уровнем вакцинации распространение коронавируса очевидно растет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта