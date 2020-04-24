Правительство Эстонии продлило чрезвычайное положение до 17 мая

Правительство Эстонии на состоявшемся 24 апреля заседании решило продлить введенное в связи с распространением коронавируса и изначально запланированное до 1 мая чрезвычайное положение в стране до 17 мая включительно.

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"В течение последних двух недель мы наблюдали, как количество заразившихся и находящихся на лечении в больнице стало снижаться, мы определенно достигли переломного момента, — отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Правительство на этой неделе представило проект стратегии выхода из кризиса, который мы надеемся одобрить на следующей неделе. После этого мы начнем шаг за шагом смягчать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет этому по-прежнему благоприятствовать. Но поскольку выход не произойдет разом, а будет постепенным и взвешенным, мы сегодня продлили чрезвычайное положение до 17 мая включительно".

"Подчеркиваю, что это не означает полного отказа от ограничений в этот же день. Часть ограничений мы начнем смягчать раньше, другие останутся действовать и после окончания чрезвычайного положения, — добавил Ратас. — Основанием для смягчения ограничений и сопутствующей этому гражданской обязанностью является дальнейшее соблюдение правил поведения и требований гигиены. Первым смягчением ограничений было восстановление планового лечения на этой неделе, следующие шаги должны быть направлены на оживление экономики, разумное и взвешенное".

Правительство Эстонии продлило действующее в стране чрезвычайное положение, чтобы была возможность и дальше применять эффективные меры, которые по-прежнему нужны для контроля за распространением заболевания. Дальнейшее применение ограничений является обоснованным, учитывая, что в Эстонии постоянно выявляются новые заразившиеся и очаги заболевания.

Стратегия выхода из кризиса, которая обрисовывает цели и принципы поэтапного смягчения ограничений, а также содержит план отмены ограничений, будет утверждена правительством на следующей неделе. Смягчение ограничений будет раз в неделю обсуждать правительственная комиссия, занимающаяся решением проблемам, связанных с распространением вируса и его влиянием на здравоохранение и экономику.

Чрезвычайное положение было введено в Эстонии 12 марта, чтобы ограничить распространение вируса, ввести четкую структуру управления кризисом и применить дополнительные меры, необходимые для того, чтобы держать вирус под контролем. В этот же день Всемирная организация здравоохранения объявила распространение вируса всемирной пандемией, а Департамент здоровья Эстонии подтвердил, что вирус начал распространяться внутри страны.