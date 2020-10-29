Правительство Эстонии сократило срок самоизоляции с 14 до 10 дней

Правительство в четверг решило сократить срок и ограничений на свободу передвижения для приехавших из-за рубежа, и карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшим Covid-19, с 14 до 10 дней.

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По-прежнему остается в силе возможность заменить ограничения на свободу передвижения двумя тестами, один из которых нужно сделать сразу по прибытии в Эстонию, а второй — не ранее, чем на седьмой день после отрицательного результата первого теста. Если результаты обоих тестов будут отрицательными, человек может сразу вернуться к обычной жизни и не выдерживать изоляцию до 10-го дня. В силе остаются также исключения, сделанные для Латвии, Литвы и Финляндии.

Кроме того, сократится карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшим, в случае, если не ранее, чем на 10 день карантина они сделают тест и его результат будет отрицательным или если врач признает их не заразными. Срок 10 дней отсчитывается со дня последнего близкого контакта, который установил департамент здоровья.

Поправки начнут действовать с завтрашнего дня для всех, находящихся в карантине и самоизоляции, в том числе для тех, чей срок карантина или изоляции уже идет.

Решения правительства основаны на результатах научных исследований, в соответствии с которыми у 95% людей симптомы заболевания проявляются в течение 10 дней после контакта с заболевшим. С учетом этого сократить сроки изоляции советуют и международные организации, и Эстонское общество инфекционных заболеваний, а также консультирующий правительство ученый совет и департамент здоровья Эстонии.

Период изоляции уже сократил ряд европейских стран, в том числе Финляндия и Латвия.