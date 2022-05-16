Правительство Франции второй раз в истории возглавит женщина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 16 мая, назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьером страны и поручил ей сформировать новое правительство.

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Ранее в этот день Макрон принял отставку прежнего премьер-министра Жана Кастекса. Пост главы кабинета министров Кастекс занимал с 2020 года. Вместе с ним ушло и правительство Франции.

"Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он страстно и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами", — написал в своем твиттере Макрон.

Отставка правительства и премьера — формальность во Франции после президентских выборов, отмечает dpa, однако в этот раз это происходит "на удивление поздно" — спустя три недели после голосования.

Элизабет Борн стала второй в истории Франции женщиной на посту главы правительства. До нее премьером-женщиной была только Эдит Крессон в 1991-1992 годах. Выбор Макрона связан с желанием заручиться перед грядущими парламентскими выборами поддержкой как левых, так и консервативных избирателей, отмечает dpa.

61-летняя Борн с июля 2020 года возглавляла министерство труда Франции, до этого занимала пост министра экологии, транспорта и жилищного транспорта. В 2017 году она вступила в партию Макрона "Вперед, республика!". Макрон переизбрался на пост президента 24 апреля после победы во втором туре над председателем партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Действующий президент получил 63,2% голосов.

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