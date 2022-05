Правительство Франции второй раз в истории возглавит женщина

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 16 мая, назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьером страны и поручил ей сформировать новое правительство.

Ранее в этот день Макрон принял отставку прежнего премьер-министра Жана Кастекса. Пост главы кабинета министров Кастекс занимал с 2020 года. Вместе с ним ушло и правительство Франции.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety