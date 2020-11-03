Правительство Франции запретит турецкую националистическую организацию "Серые волки"

Правительство Франции запретит ультраправую турецкую организацию "Бозкурт" ("Серые волки"), сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление кабинета министров.

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Официально решение о запрете будет принято на заседании правительства в среду, уточняет канал. Такой шаг французские власти предприняли после серии правонарушений, совершенных в стране предположительно членами группировки.

"Это, мягко говоря, весьма агрессивная группировка", — прокомментировал ситуацию глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

В ночь с субботы на воскресенье злоумышленники нанесли надписи "Серые волки" на мемориал памяти жертв геноцида армян близ Лиона — одного из крупнейших центров сосредоточения армян во Франции. Эта акция связана с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, где воюют армяне с азербайджанцами, которых поддерживает Турция.

Кроме того, в минувшую среду в ходе антивоенной демонстрации произошли стычки между представителями армянской диаспоры и членами "Серых волков" во Франции. Тогда пострадали четыре человека, один из которых получил серьезные травмы.

Согласно одному из сообщений, во время столкновений армяне использовали дубинки, ножи и топоры.

Военизированная группировка "Бозкурт" была создана в 1960-х годах как боевое крыло Партии националистического движения Турции. Ее участники исповедуют пантюркизм, неоднократно участвовали в политизированных акциях уличного насилия, а также в войне в Карабахе 1992-1994 гг. (на стороне Азербайджана) и в Первой чеченской войне (на стороне непризнанной Чеченской республики Ичкерия), отмечает "Новая газета".