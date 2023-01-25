Правительство ФРГ подтвердило отправку танков Leopard в Украину
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Олаф Шольц принял официальное решение о передаче Украине танков Leopard 2. Также власти ФРГ разрешат другим странам отправить эти машины Киеву, говорится в пресс-релизе немецкого правительства. Накануне издание Der Spiegel писало об этом со ссылкой на собственные источники.

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Всего Германия направит Украине 14 танков модели Leopard 2A6 из запасов бундесвера. Берлин пошел на этой шаг "в результате интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и мировыми партнерами", подчеркивается в пресс-релизе.

"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей", — заявил Шольц.

Украинские экипажи танков Leopard пройдут подготовку в Германии, тренировки начнутся в ближайшее время. Также в пакет помощи включены боеприпасы, техническая и логистическая поддержка.

Накануне агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в американской администрации, что президент США Джо Байден может в ближайшее время объявить о передаче украинской армии до 30 танков Abrams. Ранее о таком намерении Белого дома сообщало и издание Politico, утверждая, что поставки американских танков Киеву были условием для принятия аналогичного решения в Германии.

О готовности передать Украине танки Leopard из собственных запасов заявляли власти Польши и других стран. Правительство Великобритании уже пообещало Киеву поставки танков Challenger.

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