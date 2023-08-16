Правительство Германии поддержало легализацию марихуаны в рекреационных целях

В среду, 16 августа, правительство Германии одобрило спорный законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил, что это поворотный момент в политике Германии в отношении марихуаны, которая до сих пор не была успешной.

В законопроекте говорится, что лицам старше 18 лет будет разрешено иметь при себе до 25 граммов каннабиса и выращивать до трех растений для личного пользования. Марихуана будет доступна через специальные ассоциации, в так называемых каннабис-клубах. Однако, согласно законопроекту, “травку” нельзя будет употреблять в этих клубах или в радиусе 250 метров вокруг них.

План трехпартийной коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем вызвал противоречивые оценки, в том числе критику со стороны влиятельного полицейского профсоюза GdP.

По мнению GdP, предложенный в законопроекте переходный период слишком короткий и неизбежно приведет к большей путанице или даже конфликтам между властями и гражданами. Профсоюз также обеспокоен тем, что легализация марихуаны увеличит черный рынок и ухудшит ситуацию с безопасностью дорожного движения, а нагрузка на полицию увеличится.

Ассоциация судей Германии также выразила обеспокоенность по поводу увеличения рабочей нагрузки в связи с введением новых правил, касающихся каннабис-клубов, выращивания и распространения марихуаны.

Несколько оппозиционных политиков, представляющих Христианско-демократический союз (ХДС), также раскритиковали план правительства. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер убежден, что новый закон приведет к полной потере контроля.

Однако комиссар по вопросам наркотиков Минздрава Германии Буркхард Блинерт заявил в интервью радио Deutschlandfunk, что речь идет о смене парадигмы в наркополитике. Новый закон не упростит употребление марихуаны, как утверждают критики, а действительно поможет защитить молодежь и снизить риски для здоровья.

Правительство считает, что легальная и контролируемая государством продажа каннабиса снизит количество некачественной и отравленной марихуаны в обороте.

Лаутербах подчеркнул, что целью законопроекта является ограничение черного рынка и сокращение количества связанных с наркотиками преступлений, искоренение некачественной марихуаны и сокращение числа потребителей каннабиса.

Первоначально правительство планировало разрешить еще более широкую продажу марихуаны в лицензированных магазинах, но на данный момент этот план был отложен, отчасти из-за опасений, что он может противоречить международному праву и правилам Европейского союза (ЕС).

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В законопроект, вероятно, будут внесены дополнительные поправки в Бундестаге. Правительство надеется принять закон в этом году.