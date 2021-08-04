Правительство Литвы предлагает без "паспорта возможностей" разрешить покупки лишь в небольших магазинах

Литовское правительство предлагает, чтобы непривитые или не переболевшие коронавирусом люди могли делать покупки только в небольших магазинах, не могли посещать мероприятия в закрытых помещениях, заведения общественного питания.

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В проекте правительственного постановления предусмотрено, что изменения в ограничениях услуг и видов деятельности для тех, у кого нет "паспорта возможностей", вступят в силу с 13 сентября.

Проект постановления предусматривает, что услуги, магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игорные салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, праздники, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей будут открыты только для людей с иммунитетом и детей до 16 лет.

Это положение должно действовать в отношении людей, которые привиты по полной схеме вакцинации и приобрели иммунитет, а также переболели коронавирусом, в случае, если это подтверждено ПЦР-тестом или тестом на антиген, или же в отношении тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, и детей до 16 лет.

Между тем для людей, не соответствующих этим критериям, возможности могут быть ограничены: они смогут делать покупки только в магазинах продуктов питания, ветеринарии, аптеках, оптиках, у которых есть отдельный вход с улицы и их торговая площадь не меньше 1500 кв. м. Это распространяется и на магазины, находящиеся в торговом центре, общая площадь которых не превышает эту квадратуру.

Ограничить услуги для людей без "паспорта возможностей" предлагается в два этапа: на первом еще разрешаются услуги красоты, мероприятия на открытом воздухе, а с 13 сентября список может стать еще короче.

Без "паспорта возможностей" могут быть разрешены заказ услуг мелкого ремонта, если контакт продолжается не более 15 минут, услуги салонов красоты, ветеринарные услуги, посещение музеев и выставок, библиотек – только с целью получения-возвращения книг, услуги здравоохранения и социальные услуги.

Без "паспорта возможностей" можно участвовать в мероприятиях на открытом воздухе с числом участников не более 500 человек.

Кабмин Литвы на прошлой неделе решил, что, когда число больных с коронавирусом в больницах приблизится к 300, будут вводиться ограничения контактной деятельности для не имеющих "паспорта возможностей", за некоторыми исключениями.

Получить "паспорт возможностей" могут сделавшие прививку, переболевшие коронавирусом и получившие отрицательный результат теста.