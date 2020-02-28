Правительство Литвы привлечет военных для контроля в аэропортах и на границе

С целью предотвращения распространения нового коронавируса в Литве в пятницу правительство решило привлечь военных для контроля в аэропортах и на границе, а также рекомендовало отменить массовые мероприятия в городе Шяуляй и его окрестностях, сообщил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

После заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр сообщил, что военные в аэропортах будут собирать контакты людей, прибывающих из регионов, затронутых вирусом.

"Будут привлечены военные, чтобы не было проблем или перебоев в аэропортах, если потребуется, то и на пограничных контрольно-пропускных пунктах (...). У людей, прибывающих из зон вспышек, будут брать контактные данные", - сказал журналистам Верига.

В городе Шяуляй и Шяуляйском районе предлагается отменить массовые мероприятия с учетом того, что в пятницу в городе был подтвержден случай заражения коронавирусом.

В других самоуправлениях Литвы пока не предлагается отменять массовые мероприятия, но есть призыв не планировать новых.

"В масштабе страны есть рекомендация не планировать никаких новых публичных мероприятий (...). Для города Шяуляй и района будут сформулированы рекомендации отказаться от массовых мероприятий", - сказал министр.

Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов в других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице. Люди, входившие в ее близкое окружение, находятся на обследовании.