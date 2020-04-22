Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако на следующей неделе будет начат второй этап смягчения его условий. Это означает, что при соблюдении определенных правил, начнут работать уличные кафе, салоны красоты, библиотеки, зоопарки и другие места.

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"Поскольку в Литве сейчас проводят не только рекордное количество лабораторных исследований, но и количество случаев коронавируса фиксируется рекордно небольшое, логично продвижение вперед, смягчая некоторые условия", — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В среду правительство Литвы решило, что второй этап смягчения карантина начнется 29 апреля.

Министр здравоохранения сказал, что со следующей недели появятся исключения и в порядке ношения масок: их не надо будет надевать в уличных кафе и во время принятия пищи в кафе.

Со следующей недели можно будет сдавать экзамены на вождение в Regitra, играть в гольф, заниматься спортом на улице, посещать зоологические и ботанические сады, музеи и библиотеки. Откроются салоны красоты.

Правительство планирует разрешить работу всех магазинов, включая и тех, что находятся в крупных торговых центрах, также будет разрешена торговля саженцами, растениями, семенами и удобрениями. С одобрения правительства такая торговля может возобновиться уже в четверг.

Об этом сообщил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, временно занимающий должность и министра экономики. По его словам, не будет применяться требование отдельного входа, однако магазины должны будут обеспечить безопасность и дистанцию между людьми.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы не применялся критерий отдельного прямого входа с улицы. По существу мы стремимся к тому, чтобы обеспечить как можно более равные условия конкуренции", — рассказал BNS Вайчюнас.

По его словам, по сути это означает, что работу смогут возобновить все магазины, действующие в торговых центрах. Магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, действуют уже с минувшего четверга.