Правительство Литвы разрешило работу всех магазинов с отдельным входом, музеев и галерей

Правительство Литвы со следующего понедельника разрешило работу всех магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, независимо от их площади, а также разрешило открыться музеям, галереям при соблюдении требований безопасности, пишет ru.delfi.lt.

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Конкретные условия утвердит министр здравоохранения Арунас Дулькис в ближайшие дни.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек.

В больницах Литвы сейчас находится 850 пациентов с Covid-19, 88 из них — в реанимации. Кислород дополнительно подается 709 больным, 53 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки с Covid-19 госпитализировано 76 человек.