Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с речью, в которой извинился за историческое участие страны в работорговле и функционировании института рабства и за последствия этого, которые сохраняются до сих пор.

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Выступая в Гааге перед представителями бывших нидерландских колоний в Южной Америке и Карибском бассейне, он назвал рабство преступлением против человечности и сказал, что страдания, причиненные рабством несметному числу людей, продолжаются и по сей день.

"Сегодня от имени правительства Нидерландов я приношу извинения за прошлые действия нидерландского государства", — сказал Рютте.

"На протяжении веков голландское государство и его представители поддерживали и стимулировали рабство и наживались на нем, — продолжил премьер-министр. — Это правда, что никто из ныне живущих не несет никакой личной вины за рабство… (однако) голландское государство несет ответственность за огромные страдания, которые были причинены тем, кто был порабощен, и их потомкам".

Извинения прозвучали в момент более широкого переосмысления колониального прошлого Нидерландов, включая усилия по возвращению вывезенных предметов искусства, и продолжающейся борьбы с расизмом.

Помимо извинений правительства, король Виллем-Александр поручил провести независимое расследование роли нидерландской королевской семьи в колониальном прошлом и постколониальном настоящем.

Однако речь премьер-министра вызвала разногласия — и не только в странах, в которых голландские колонизаторы практиковали рабство, но и в голландском обществе.

"Танго танцуют вдвоем"

Шесть организаций в Суринаме добивались судебного запрета, чтобы перенести речь с извинениями на 1 июля 2023 года, когда будет отмечаться 150-я годовщина официальной отмены рабства в нидерландских колониях.

Премьер-министр Сен-Мартена Сильверия Якобс заявила в субботу нидерландским СМИ, что остров не примет извинений Нидерландов, если они будут принесены в понедельник.

"Позвольте мне четко заявить, что мы не примем извинений, пока наш консультативный комитет не обсудит их и мы как страна не обсудим их", — сказала она.

Представитель действующей в Нидерландах афросуринамской организации "Фонд чести и восстановления" Рой Кайкуси считает неправильным, что правительство не провело необходимых консультаций с активистами, многие из которых сами потомки рабов.

"Танго танцуют вдвоем — извинения должен кто-то принять, — говорит он. — То, как правительство относится к этому, выглядит как неоколониальная отрыжка".

После убийства Джорджа Флойда в США в 2020 году, вызвавшего массовые протесты и рост движения Black Lives Matter, Нидерланды создали национальную консультативную группу, которая пришла к выводу, что участие Нидерландов в рабстве было равносильно преступлению против человечности, и в 2021 году рекомендовала принести извинения и возместить ущерб.

Однако на пресс-конференции в пятницу Рютте исключил возможность репараций.

Около 70% афрокарибской общины Нидерландов, в основном состоящей из потомков рабов, считают, что извинения важны. В то же время, согласно опросу I&O Research, среди населения в целом только 38% поддерживают извинения, а почти половина голландцев — против.

Некоторые опрошенные выразили обеспокоенность по поводу потенциальных исков о возмещении ущерба и их стоимости для страны. Другие считают, что лично они и их предки не были поработителями и не наживались на колониализме, поэтому не принимают саму концепцию коллективных извинений за далекое прошлое.

Современные предрассудки



Планы извиниться за рабство появились через неделю после обнародования отчета о том, что в министерстве иностранных дел Нидерландов были в ходу расистские комментарии, а некоторых соискателей не принимали на работу из-за их цвета кожи или этнического происхождения.

В одном департаменте МИД государства Африки во внутренней переписке назывались "обезьяньими странами". После этого министр иностранных дел принес извинения.

В 2020 году тогдашний докладчик ООН по расизму Тендаи Ачиуме заявил, что убеждение голландцев в том, что Нидерланды — толерантная страна, препятствует борьбе с дискриминацией и системным расизмом в голландской полиции.

"Нам нравится говорить, что мы толерантны, — говорит один голландец суринамского происхождения. — Мы празднуем эту толерантность, но толерантность по своей сути означает принятие того, что тебе не нравится, и именно так мы [небелые нидерландцы] себя и чувствуем: нам не рады, нас только терпят".

Согласно докладу Статистического бюро Нидерландов, у людей неевропейского происхождения в среднем меньше площадь жилья, ниже уровень образования и доходов, а также больше проблем со здоровьем.

"К мигрантам с самого начала относятся как к гражданам второго сорта, — объясняет Пепейн Брандон, профессор глобальной экономической и социальной истории в Свободном университете Амстердама. — Это означает неравное стартовое положение. А расизм как оправдание рабства хорошо заметен и сегодня".

"Золотой век"

"Нидерланды — одно из европейских обществ, имеющих самые прямые и обширные связи с рабством", — считает профессор Брандон.

В период с XVII по XIX век голландские купцы продали в рабство более 600 тысяч человек из Африки и Азии.

Порабощенных мужчин, женщин и детей заставляли работать на сахарных, кофейных и табачных плантациях, в шахтах и в качестве домашней прислуги. Они подвергались изощренному физическому, психологическому и сексуализированному насилию.

Доходы от этого труда обогащали Королевство Нидерланды и способствовали наступлению "Золотого века" — периода экономического процветания в XVII веке, когда Нидерланды добились огромного прогресса в науке и культуре.

На пике своего могущества Объединенные провинции, ныне Нидерланды, владели Суринамом, Кюрасао, землями в Южной Африке и Индонезии. Голландская Вест-Индская компания и Голландская Ост-Индская компания в то время стали главными источниками национального богатства.

Официально в Суринаме и колониях Нидерландов рабство отменили 1 июля 1863 года, но реально эта практика прекратилась только в 1873 году после десятилетнего "переходного периода".