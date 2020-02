Правительство США запросило 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Деньги будут направлены на ускорение разработки вакцин против COVID-19, лабораторные испытания, закупку оборудования и мероприятия по борьбе с заболеванием.

Правительство США запросило дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило агентство Reuters. Бюджетные ассигнования должны быть одобрены Конгрессом.

Средства планируется направить на разработку ванкцин против COVID-19, лабораторные испытания, закупку оборудования и мероприятия по борьбе с заболеванием. Согласно запросу, правительство хочет в том числе использовать часть уже выделенных, но не израсходованных средств на борьбу с Эболой.

Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей уже заявила, что правительственной заявка "совершенно недостаточна, чтобы защитить американцев от вспышки смертельного коронавируса".

В понедельник вечером стало известно, что количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 53. Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем. Он отметил, что ВОЗ работает "усердно и очень мудро".

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!