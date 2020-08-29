Правительство Таиланда одобрило план открытия границ для иностранцев
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Правительство Таиланда подготовило и одобрило план открытия границ для иностранцев, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя кабинета министров. Сроки открытия границ пока не обозначены. В ближайшее время Таиланд начнет выдавать визы иностранцам на длительный срок (до девяти месяцев), передает The Bell.

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На днях глава Национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн раскрыл условия прибытия иностранцев в страну. По прибытии их ожидает двухнедельный карантин на Пхукете и несколько обязательных тестирований на ковид. Затем еще одну неделю иностранец должен будет находиться на Пхукете, но без соблюдения карантинных мер. После этого он сможет выезжать в другие регионы страны.

Накануне в Таиланде был зафиксирован один случай коронавируса у приезжего. Всего в стране 3411 больных, 58 умерших с ковидом. Страна считается одной из самых успешно справляющихся с заболеванием. Новых случаев заражение там не было три месяца.

Зарубежных туристов не пускают в страну уже пять месяцев. Но Таиланд не может продолжать отказываться от них, так как от туризма зависит его экономика, отмечает Bloomberg. По прогнозам экономистов, по итогам года ВВП Таиланда может упасть на 8,5%, и это будет одно из сильнейших падений в мире.

Ранее власти Таиланда заявляли, что королевство может не открыться для иностранных туристов до 2021 года.

В 2019 году Таиланд посетили около 40 млн иностранных туристов.

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус Таиланд
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