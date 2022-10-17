"Право на вандализм не входит в права человека". В Британии намерены принять закон против радикальных экоактивистов

Британский министр внутренних дел Суэлла Браверман обнародовала планы по пресечению акций протеста, нарушающих нормальное течение жизни, подобных тем, что последнее время все чаще устраивают радикальные климатические активисты.

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По ее словам, новый закон об общественном порядке не позволит демонстрантам держать людей в заложниках.

Если он будет принят, то власти смогут пресекать протесты в том случае, если они серьезно нарушают функционирование ключевой инфраструктуры.

В ответ активисты уже заявили, что новое законодательство, которое по их словам направлено на то, чтобы "заткнуть рот тем, кто не прибегает к насилию", их не испугает.

Радикальные группы борцов с климатическими изменениями, в том числе Just Stop Oil ("Просто откажись от нефти)" и Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания"), в последние месяцы устраивали различные акции протеста и демонстрации, мешая людям добраться до работы и нарушая движение транспорта в центре Лондона.

По данным министерства внутренних дел, с начала октября в Лондоне было арестовано более 350 демонстрантов из группы Just Stop Oil, требующих прекращения действия всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

Полиция мирно уносит демонстранта. Если новый законопроект будет принят, то запрещать подобные акции можно будет в судебном порядке еще до их начала (Фото: Martin Pope)

Браверман привела в пример один подобный инцидент, когда ехавшие по экстренному вызову пожарные не смогли проехать через перекресток в центральном лондонском районе Найтсбридж, что она назвала непростительным.

Это уже далеко не первый раз, когда глава Хоум-офиса выступает против подобных демонстраций.

В начале октября на конференции Консервативной партии она заявила, что право на вандализм не входит в список основных прав человека.

Если новый закон будет принят парламентом, представители власти смогут обращаться в суд с требованием запретить протесты "в интересах общества", в случае если их проведение вызовет, или может вызвать "серьезные нарушения или неблагоприятное воздействие на общественную безопасность".

Кто такие Just Stop Oil?

Just Stop Oil (название можно перевести как "Просто откажитесь от нефти") — группа активистов в Британии, объявляющая своей целью добиться от правительства прекращения лицензирования и добычи новых ископаемых видов топлива.

Своей цели группа, действующая с февраля 2022 года, намерена достичь посредством акций гражданского сопротивления.

13 марта ее активисты устроили беспорядки на церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии. На протяжении апреля группа организовывала сбои в работе нефтяных терминалов по всей Англии.

В течение 2022 года активисты блокировали движение транспорта с горючим, перекрывали автострады и саботировали работу перекачивающих станций, что привело к дефициту бензина в отдельных частях Англии.

С июля объектами "акций прямого действия" становятся произведения искусства, выставляемые в британских музеях и галереях. Нападениям подвергались картины Констебла, да Винчи и Ван Гога.

По данным СМИ, Just Stop Oil спонсируется главным образом через американский Climate Emergency Fund. Его доноры видят своей задачей "глобальное восстание" из-за климатической угрозы человечеству.

По информации на конец апреля, Just Stop Oil и Extinction Rebellion получили от фонда порядка 650 тысяч долларов (668 тысяч евро).

Законопроект будет представлен в палате общин на следующей неделе.

В нем также предусматривается тюремное заключение на срок до шести месяцев или неограниченные штрафы для тех, кто будет приковывать или приклеивать себя к каким-то объектам или зданиям, что является излюбленной тактикой демонстрантов.

Кроме того, в законопроекте прописано введение уголовной ответственности за нарушение работы нефтеперерабатывающих заводов и железных дорог, которое будет наказываться лишением свободы на срок до года. А попытка проникнуть на объекты инфраструктуры с целью причинения им ущерба отправит нарушителей в тюрьму на три года.

Одновременно полиция получит дополнительные полномочия для более "активного" подхода к некоторым демонстрациям.

На сегодняшний день, если демонстранты отказываются сдвигаться с места, их приходится уносить (Фото: Justin Tallis)

"Не давать нашим аварийным службам и машинам скорой помощи добираться до тех, кто в них отчаянно нуждается, — это непростительно, чудовищно эгоистично и никоим образом не отвечает общественным интересам", — заявила в субботу Суэлла Браверман.

"Полиция нуждается в усиленных и более жестких полномочиях, чтобы справляться с подобной обреченной на провал тактикой протестующих. И это как раз то, что может сделать законопроект об общественном порядке", — отметила она.

В ответ Just Stop Oil заявила, что ее не запугают изменения в законе и судебные запреты. "Мы не станем умирать молча. Мы — самые обычные люди, такие как вы, как ваши друзья, коллеги и соседи, которые делают то, что не делает наше правительство", — говорится в заявлении группы.

В начале этого года правительство потерпело крупное поражение в Палате лордов, члены которой отвергли аналогичные планы по пресечению шумных и разрушительных протестов.

Члены оппозиции охарактеризовали планы, представленные тогдашним министром юстиции Домиником Раабом, как репрессивные и "просто отвратительные".

В 2019 году Extinction Rebellion перегородило на несколько дней один из самых оживленных перекрестков в центре Лондона. Они пропускали машины скорой помощи, но это все равно вызывало большие задержки (Фото: Tolga Akmen)

Член Палаты лордов от партии лейбористов, лорд Хейн, назвал предложение Рааба самой большой угрозой праву на инакомыслие и протест в его жизни, добавив, что Рааб, будь он жив столетие назад, подавил бы и протесты суфражисток.

В воскресенье активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску в шоуруме Aston Martin в центре Лондона, поскольку правительство пообещало новые полномочия для полиции, чтобы остановить усиливающуюся волну протестов.

В минувшую пятницу две активистки облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. К счастью, она находилась под стеклом.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Еще одна акция протеста, проведенная той же группой в пятницу, была направлена против штаб-квартиры лондонской полиции, которая арестовала 28 демонстрантов.

Затем в субботу протестующие из группы Animal Rebellion ("Восстание за права животных") вылили молоко на полы и витрины дорогих магазинов по всей Британии, включая Harrods в Лондоне, требуя повсеместного запрета на разведение крупного рогатого скота.

Just Stop Oil активизировала свою кампанию после того, как новое правительство Великобритании во главе с премьер-министром Лиз Трасс пообещало разрешить новое бурение на шельфе для добычи ископаемого топлива, чтобы противостоять скачку цен на энергоносители, вызванному войной России в Украине.