"Право на вандализм не входит в права человека". В Британии намерены принять закон против радикальных экоактивистов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Британский министр внутренних дел Суэлла Браверман обнародовала планы по пресечению акций протеста, нарушающих нормальное течение жизни, подобных тем, что последнее время все чаще устраивают радикальные климатические активисты.

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По ее словам, новый закон об общественном порядке не позволит демонстрантам держать людей в заложниках.

Если он будет принят, то власти смогут пресекать протесты в том случае, если они серьезно нарушают функционирование ключевой инфраструктуры.

В ответ активисты уже заявили, что новое законодательство, которое по их словам направлено на то, чтобы "заткнуть рот тем, кто не прибегает к насилию", их не испугает.

Радикальные группы борцов с климатическими изменениями, в том числе Just Stop Oil ("Просто откажись от нефти)" и Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания"), в последние месяцы устраивали различные акции протеста и демонстрации, мешая людям добраться до работы и нарушая движение транспорта в центре Лондона.

По данным министерства внутренних дел, с начала октября в Лондоне было арестовано более 350 демонстрантов из группы Just Stop Oil, требующих прекращения действия всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

Полиция мирно уносит демонстранта. Если новый законопроект будет принят, то запрещать подобные акции можно будет в судебном порядке еще до их начала (Фото: Martin Pope)

Браверман привела в пример один подобный инцидент, когда ехавшие по экстренному вызову пожарные не смогли проехать через перекресток в центральном лондонском районе Найтсбридж, что она назвала непростительным.

Это уже далеко не первый раз, когда глава Хоум-офиса выступает против подобных демонстраций.

В начале октября на конференции Консервативной партии она заявила, что право на вандализм не входит в список основных прав человека.

Если новый закон будет принят парламентом, представители власти смогут обращаться в суд с требованием запретить протесты "в интересах общества", в случае если их проведение вызовет, или может вызвать "серьезные нарушения или неблагоприятное воздействие на общественную безопасность".

Кто такие Just Stop Oil?

  • Just Stop Oil (название можно перевести как "Просто откажитесь от нефти") — группа активистов в Британии, объявляющая своей целью добиться от правительства прекращения лицензирования и добычи новых ископаемых видов топлива.
  • Своей цели группа, действующая с февраля 2022 года, намерена достичь посредством акций гражданского сопротивления.
  • 13 марта ее активисты устроили беспорядки на церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии. На протяжении апреля группа организовывала сбои в работе нефтяных терминалов по всей Англии.
  • В течение 2022 года активисты блокировали движение транспорта с горючим, перекрывали автострады и саботировали работу перекачивающих станций, что привело к дефициту бензина в отдельных частях Англии.
  • С июля объектами "акций прямого действия" становятся произведения искусства, выставляемые в британских музеях и галереях. Нападениям подвергались картины Констебла, да Винчи и Ван Гога.
  • По данным СМИ, Just Stop Oil спонсируется главным образом через американский Climate Emergency Fund. Его доноры видят своей задачей "глобальное восстание" из-за климатической угрозы человечеству.
  • По информации на конец апреля, Just Stop Oil и Extinction Rebellion получили от фонда порядка 650 тысяч долларов (668 тысяч евро).

Законопроект будет представлен в палате общин на следующей неделе.

В нем также предусматривается тюремное заключение на срок до шести месяцев или неограниченные штрафы для тех, кто будет приковывать или приклеивать себя к каким-то объектам или зданиям, что является излюбленной тактикой демонстрантов.

Кроме того, в законопроекте прописано введение уголовной ответственности за нарушение работы нефтеперерабатывающих заводов и железных дорог, которое будет наказываться лишением свободы на срок до года. А попытка проникнуть на объекты инфраструктуры с целью причинения им ущерба отправит нарушителей в тюрьму на три года.

Одновременно полиция получит дополнительные полномочия для более "активного" подхода к некоторым демонстрациям.

На сегодняшний день, если демонстранты отказываются сдвигаться с места, их приходится уносить (Фото: Justin Tallis)

"Не давать нашим аварийным службам и машинам скорой помощи добираться до тех, кто в них отчаянно нуждается, — это непростительно, чудовищно эгоистично и никоим образом не отвечает общественным интересам", — заявила в субботу Суэлла Браверман.

"Полиция нуждается в усиленных и более жестких полномочиях, чтобы справляться с подобной обреченной на провал тактикой протестующих. И это как раз то, что может сделать законопроект об общественном порядке", — отметила она.

В ответ Just Stop Oil заявила, что ее не запугают изменения в законе и судебные запреты. "Мы не станем умирать молча. Мы — самые обычные люди, такие как вы, как ваши друзья, коллеги и соседи, которые делают то, что не делает наше правительство", — говорится в заявлении группы.

В начале этого года правительство потерпело крупное поражение в Палате лордов, члены которой отвергли аналогичные планы по пресечению шумных и разрушительных протестов.

Члены оппозиции охарактеризовали планы, представленные тогдашним министром юстиции Домиником Раабом, как репрессивные и "просто отвратительные".

В 2019 году Extinction Rebellion перегородило на несколько дней один из самых оживленных перекрестков в центре Лондона. Они пропускали машины скорой помощи, но это все равно вызывало большие задержки (Фото: Tolga Akmen)

Член Палаты лордов от партии лейбористов, лорд Хейн, назвал предложение Рааба самой большой угрозой праву на инакомыслие и протест в его жизни, добавив, что Рааб, будь он жив столетие назад, подавил бы и протесты суфражисток.

В воскресенье активисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску в шоуруме Aston Martin в центре Лондона, поскольку правительство пообещало новые полномочия для полиции, чтобы остановить усиливающуюся волну протестов.

В минувшую пятницу две активистки облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. К счастью, она находилась под стеклом.

"Право на вандализм не входит в права человека". В Британии намерены принять закон против радикальных экоактивистов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Еще одна акция протеста, проведенная той же группой в пятницу, была направлена против штаб-квартиры лондонской полиции, которая арестовала 28 демонстрантов.

Затем в субботу протестующие из группы Animal Rebellion ("Восстание за права животных") вылили молоко на полы и витрины дорогих магазинов по всей Британии, включая Harrods в Лондоне, требуя повсеместного запрета на разведение крупного рогатого скота.

Just Stop Oil активизировала свою кампанию после того, как новое правительство Великобритании во главе с премьер-министром Лиз Трасс пообещало разрешить новое бурение на шельфе для добычи ископаемого топлива, чтобы противостоять скачку цен на энергоносители, вызванному войной России в Украине.

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BBC News Русская служба:

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