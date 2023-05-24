киево-печерская лавра
Foto: AP/Scanpix/LETA

Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новый календарь, пишет "Украинская служба BBC". Это приведет к тому, что подавляющее большинство церковных праздников в стране будут отмечать одновременно с европейскими христианами, а не с РПЦ.

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Решение о переходе на новый календарь было принято на архиерейском соборе в Киеве. Против реформы проголосовал один епископ, еще один воздержался. Формально переход еще должен одобрить поместный собор ПЦУ с участием мирян, который запланирован на 27 июля, однако предстоятель церкви митрополит Епифаний сообщил BBC, что фактически вопрос уже решен — новый календарь начнет действовать с 1 сентября.

В соответствии с принятым решением прихожане ПЦУ теперь будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покров день перенесут на 1 октября, Крещение — на 6 января, а День святителя Николая — на 6 декабря. Изменения не коснутся Пасхи и связанных с ней праздников, в частности, Троицы.

Старые дни празднования Рождества (7 января) и Покрова (14 октября) — официальные выходные дни в Украине. Представители ПЦУ уже заявили, что планируют согласовать изменения в списке государственных праздников со светскими властями страны. Впрочем, 14 октября может остаться выходным — это еще и День защитников и защитниц Украины.

Как отмечает BBC, иерархи ПЦУ допустили, что переход на новый календарь во всех приходах может занять время — "несколько лет или больше". Например, в некоторых западных областях Украины празднование Рождества 7 января было одним из признаков идентичности местных православных, отличавшим их от католиков-поляков. Иерархи из наиболее пострадавших от российского вторжения восточных и южных регионов Украины, напротив, утверждают, что их прихожане стремятся перейти на новый календарь в числе первых.

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