Православные христиане и староверы во всем мире отмечают Пасху

Миллионы православных христиан, а также староверов по всему миру в воскресенье, 24 апреля, отмечают Пасху.

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Пасха — праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Отмечается христианами в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта.

Пасху по юлианскому календарю празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви, напоминает Deutche Welle.

В Греции, в частности, торжества сопровождаются перезвоном колоколов и разрывами петард, передало агентство ТАСС. Премьер-министр Кириакос Мицотакис по случаю предстоящего праздника побывал 23 апреля в городе Ханья на острове Крит. В обращении к жителям глава кабмина констатировал, что торжества в стране впервые проходят на фоне отступающей угрозы COVID-19.

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня полиция в этом году ограничила присутствие христианских паломников 4000 человек, опасаясь нарушений правил безопасности. В допандемийные годы этот показатель достигал 10 000 паломников.

Даты празднования Пасхи у католиков и православных обычно различаются, так как первые используют григорианский церковный календарь, вторые — юлианский.

Как правило, католическая и протестантская церкви отмечают Пасху раньше, чем православные, однако раз в несколько лет даты совпадают. В следующий раз это произойдет в 2025 году.