Православные христиане во всем мире отмечают Пасху
Foto: F64

Миллионы православных христиан в Латвии и по всему миру в воскресенье, 24 апреля, отмечают Пасху.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пасху по юлианскому календарю празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви, напоминает Deutche Welle.

В Греции, в частности, торжества сопровождаются перезвоном колоколов и разрывами петард, передало агентство ТАСС. Премьер-министр Кириакос Мицотакис по случаю предстоящего праздника побывал 23 апреля в городе Ханья на острове Крит. В обращении к жителям глава кабмина констатировал, что торжества в стране впервые проходят на фоне отступающей угрозы COVID-19.

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня полиция в этом году ограничила присутствие христианских паломников 4000 человек, опасаясь нарушений правил безопасности. В допандемийные годы этот показатель достигал 10 000 паломников.

Даты празднования Пасхи у католиков и православных обычно различаются, так как первые используют григорианский церковный календарь, вторые - юлианский.

Как правило, католическая и протестантская церкви отмечают Пасху раньше, чем православные, однако раз в несколько лет даты совпадают. В следующий раз это произойдет в 2025 году.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно