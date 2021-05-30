Правозащитники: Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Беларуси

Известный белорусский блогер Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту после экстренной посадки самолета Ryanair, переведен в следственный изолятор КГБ Беларуси, родственники принесли ему первую передачу, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале в воскресенье, 30 мая.

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"Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. Также известно, что от его сестры приняли первую передачу, но забрали из нее книгу", - говорится в сообщении. В этом же СИЗО уже находится девушка Протасевича Софья Сапега, задержанная вместе с ним в минском аэропорту. 27 мая Романа Протасевича посетила адвокат Инесса Оленская, но из-за подписки о неразглашении, которую она дала следствию, она не может говорить, где находится и в чем обвиняется ее подзащитный.

Протасевич является бывшим главредом Telegram-каналов Nexta и "Беларусь головного мозга", которые признаны в Беларуси экстремистскими. Сам блогер внесен в Беларуси в список причастных к терроризму лиц. На него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", предусматривающую наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Запад возмущен задержанием Протасевича и Сапеги

Протасевич и Сапега были задержаны 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен после предупреждения о минировании, оказавшегося впоследствии ложным. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и захвате гражданского самолета. Они потребовали незамедлительно освободить Протасевича и Сапегу.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) также резко осудил видеозапись с "признательными показаниями" Протасевича, распространенную белорусскими властями. Берлин осуждает "отвратительный прием белорусских властей - представлять общественности своих пленников, якобы делающих признания, с загримированными следами побоев и жестокого обращения", - сказал Зайберт.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.