Правозащитники: российская армия причастна к преступлениям под Киевом

Российские войска, контролировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины с конца февраля по март 2022 года, подвергали мирных жителей внесудебным казням, пыткам и совершали другие преступления, которые, очевидно, являются военными преступлениями. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает Радио Свобода.

Расследователи организации посетили в апреле 17 деревень и небольших городов.

"Многочисленные зверства российских сил на оккупированных территориях северо-восточной Украины в начале войны отвратительны, незаконны и жестоки. Эти преступления против мирных жителей являются очевидными военными преступлениями, который должны быть быстро и беспристрастно расследованы", — заявил представитель организации Георгий Гогиа.

Torture

Inhumane Detention

Enforced Disappearances

Summary Executions

During Russia’s occupation of parts of Ukraine’s Kyiv and Chernihiv regions, its forces committed horrific abuses against civilians. pic.twitter.com/BXkBGG1jgi