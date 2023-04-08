Правозащитники вернули 31 ребенка в Украину с подконтрольных России территорий

В Украину с подконтрольных России территорий вернулся 31 ребенок, сообщает благотворительный фонд Save Ukraine.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Дети, которых похитили россияне в Херсонской и Харьковской областях, наконец пересекли границу. Сейчас они в безопасности. Спустя несколько месяцев разлуки они наконец встретятся со своими семьями", — написал глава фонда Николай Кулеба.

По его словам, это была уже пятая спасательная миссия фонда. Во время последней операции в Украину удалось вернуть 18 детей. В то же время глава фонда отметил, что с каждой миссией семьям, стремящимся вернуть своих детей, приходится проходить все более продолжительные допросы со стороны ФСБ РФ.

Глава организации объяснил это тем , что после того, как возвращения украинских детей стали массовыми: "Они [россияне] поняли, что каждый возвращаемый ребенок — это безоговорочное доказательство их преступлений", — заключил он.

Кроме того, во время пресс-конференции Кулеба сообщил, что изначально в страну должны были вернуться 33 ребенка. "К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двух детей, умерла во время этой миссии", — пояснил он, добавив, что теперь необходимо вернуть в страну тело этой женщины и детей, которых она должна была забрать.

По данным портала "Дети войны", в Украине было зафиксировано более 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть удалось только 360 детей.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.