Правозащитники: во время акций протеста в Беларуси задержано не менее 130 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во время акций протеста в Беларуси вечером 8 августа было задержано не менее 130 человек. Списки задержанных составил правозащитный центр "Вясна". Официальных данных о задержанных пока нет.

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По данным правозащитников, по ситуации на утро понедельника в Минске было задержано как минимум 57 человек. Большинство из них — наблюдатели, есть также журналисты и избиратели. В других городах задержаны 77 человек. Предполагается, что задержанных больше, но "Вясна" не располагает всеми их именами.

В ходе избирательной кампании, с 8 мая 2020 года, произведено более 1500 произвольных задержаний, сообщает "Вясна". Более 600 человек получили административные аресты и штрафы по политическим мотивам. По оценке правозащитников, в стране 23 новых политзаключенных.

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