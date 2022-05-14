Правящая партия Финляндии поддержала вступление страны в НАТО

В субботу, 14 мая, правящая Социал-демократическая партия Финляндии выразила поддержку членству страны в НАТО, говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте политической силы.

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Это еще один шаг, приближающий официальное решение Финляндии вступить в альянс.

Решение социал-демократов означает, что сейчас в финском парламенте подавляющее большинство выступает за членство в НАТО.

Хотя решение по этому вопросу должно быть принято правительством, оно также требует одобрения парламента, и до самого последнего времени социал-демократы, в отличие от консерваторов, сохраняли свое традиционное неприятие возможного вступления в альянс.

Также сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Финляндии Саули Ниинисте и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает "Русская служба Би-би-си", Ниинесте проинформировал Путина о том, что Финляндия будет добиваться членства в НАТО. На данное решение повлияли как начатая Россией война в Украине, так и позиция Кремля по нерасширению альянса.

Финский президент указал, что таким образом Финляндия хочет укрепить свою безопасность, но не будет отказываться от взаимодействия с другими государствами.

Тем временем, в Кремле заявили, что отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По мнению Путина, решение финских властей "может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях".

Как сообщалось ранее, финский президент и премьер-министр страны Санна Марин заявили, что поддерживают членство Финляндии в НАТО. Дебаты в парламенте по этому вопросу ожидаются в понедельник.