Правящая Партия реформ побеждает на выборах в Эстонии

На выборах в парламент Эстонии — Рийгикогу — побеждает правящая либеральная Партия реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас. После обработки почти 100% бюллетеней она набирает более 31% голосов избирателей, с большим отрывом опережая конкурентов, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии.

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Партия реформ, выступающая за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины, может рассчитывать на 37 депутатских мандатов, что на три больше, чем на предыдущих выборах 2019 года.

Второе место занимает правопопулистская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), за нее проголосовали около 16% избирателей, что дает ей 17 мест в парламенте. На третьем месте — Центристская партия, которая набирает более 15% голосов и получает 16 мандатов.

В парламент проходят еще три партии — молодая либеральная партия Eesti 200, консервативная Isamaa ("Отечество") и Социал-демократическая партия. Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Явка на выборах в Рийгикогу составила 63,7%

По предварительным данным, явка на парламентских выборах в Эстонии составила 63,7%, примерно как и на выборах 2019 года. Всего проголосовали около 615 тысяч избирателей, из которых более 301 000 воспользовались бумажными бюллетенями, а более 313 000 — интернет-голосованием.

В борьбе за 101 депутатский мандат участвовали 968 кандидатов от девяти политических партий, а также 10 независимых кандидатов.

Чтобы остаться у власти, Партия реформ должна будет вновь сформировать коалицию с одной или несколькими другими партиями. При этом Каллас исключила возможность вступления в коалицию с EKRE из-за идеологических разногласий.

Лидер партии EKRE Мартин Хельме последовательно выступает против поставок оружия Украине. Недавно он обвинил главнокомандующего Силами обороны Мартина Херема в том, что Эстония подорвала собственную обороноспособность, передав Киеву свое оружие и боеприпасы.