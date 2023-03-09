Правящая партия в Грузии отзывает закон об "иноагентах" на фоне протестов

Последние два дня тысячи человек протестовали перед парламентом в Тбилиси против законопроекта, предполагающего авторитарный сдвиг в Грузии.

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" сообщила, что она вместе с другими партиями парламентского большинства отказывается от спорного законопроекта о так называемых "иностранных агентах" после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. Об этом утром в четверг, 9 марта, со ссылкой на представителей партии "Грузинская мечта" сообщает агентство Reuters.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения", — указывается в совместном заявлении парламентских партий, которое цитирует телеканал "Рустави 2". По словам законодателей, на документ "был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса".

В партиях также обвинили праворадикальные силы в вовлечении части молодежи "в противоправную деятельность".

Протесты в Тбилиси

Минувшей ночью в Тбилиси прошли новые столкновения участников акции протеста против закона об "иностранных агентах" с полицией. Для разгона митингующих силовики, как и днем ранее, применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты пытались перегородить улицы баррикадами, некоторые из них забрасывали грузинский спецназ различными предметами.

Многотысячные протесты в Тбилиси начались 7 марта после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии", и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта протестующие потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне. Часть из них попыталась сломать ворота во двор здания парламента.

Накануне в ходе протестной акции и на следующий день после нее правоохранительные органы задержали 76 человек, всех их обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновениях с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Спорный законопроект об "иностранном влиянии" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну". Авторы документа предлагают наделять статусом "агентов иностранного влияния" неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20% финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Другой спорной инициативой "Силы народа" является законопроект "о регистрации иностранных агентов", согласно которому "иноагентами" могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.

Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об "иноагентах", принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в США в экстренном обращении к митингующим 7 марта заявила, что поддерживает их протест и что наложит на законопроект вето. В ЕС заявили, что законопроект об "иностранном влиянии" несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Евросоюз.