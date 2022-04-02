Председатель ЕП: Украина станет страной-кандидитом в члены ЕС официально и быстро

Европейский союз (ЕС) "официально и быстро" признает Украину страной-кандидатом в члены ЕС и примет участие в ее восстановлении после войны, пообещала председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола во время своего визита в Киев.

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"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Я вам это обещаю от имени Европарламента", — сообщила Метсола на пресс-конференции со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Метсола отметила, что нападение России на Украину "означает, что РФ нарушила мир и мировой порядок". Она подчеркнула, что следует ввести больше санкций, а Россия должна ответить за то, что она сделала в Украине.

"Второе, что я хочу пообещать, это то, что ЕС признает европейские амбиции и стремление Украины стать кандидатом в члены ЕС. Я стою здесь перед вами, чтобы вы могли рассчитывать на меня, на Европарламент в поддержке для достижения вашей страной этой цели. Мы вас не обманем! Мы знаем, что вы это сделаете. Мы знаем, что Украина смотрит на Евросоюз как на цель, к которой она стремится. Нет сомнений в европейском будущем Украины", — заявила председатель ЕП.

Она также пообещала помощь ЕС в восстановлении украинских городов после войны.

"Мы создадим Фонд солидарности с Украиной и организуем специальную конференцию доноров, чтобы продолжать помогать Украине, потому что это нападение изменило вашу жизнь, вы не хотели этого нападения, вы не сосредоточили свои усилия на конфронтации", — сказала Метсола.

Она добавила, что хотела бы увидеть момент, когда Европа "будет свободной и безопасной без поставок энергоресурсов из России".

"Во время кризиса мы должны помнить, что энергетика всегда была политической вещью. Россия много лет это очень хорошо понимала, но и вы это понимали, и Европа это понимала. Европа должна следовать нулевым закупкам газа у России. амбициозная цель, конечно, но это необходимо, потому что потреблением российских энергоресурсов мы не можем финансировать действия РФ. Я надеюсь, что благодаря нашим усилиям мы это сделаем быстро", — подытожила председатель ЕП.