Председатель совета управляющих Би-би-си Ричард Шарп ушел в отставку после скандала из-за займа Бориса Джонсона

Председатель совета управляющих корпорации Би-би-си ушел в отставку после того, как независимое расследование показало, что он не упомянул о потенциальном конфликте интересов во время собеседований на свою должность и тем самым нарушил кодекс назначений на публичные должности.

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В январе британские газеты выяснили, что Шарп помог Борису Джонсону, занимавшему тогда период пост премьер-министра Великобритании, обеспечить гарантии для займа в 800 тысяч фунтов стерлингов. А через несколько недель после этого премьер Джонсон рекомендовал Шарпа на должность в британской вещательной корпорации.

Автор доклада с итогами расследования, адвокат Адам Хеппинсталл, подтвердил, что в процессе назначения на пост в Би-би-си Шарп действительно не раскрыл должным образом информацию о своих связях с бывшим премьер-министром.

Объявляя о своей отставке, Шарп отметил, что нарушение правил было "непредумышленным и несущественным", но он решил оставить свой пост в интересах Би-би-си, чтобы не вызывать сомнения в ее независимости.

В январе, отвечая на критику Ричард Шарп объяснял, что в возникшей ситуации, по его мнению, не было конфликта интересов: обеспечивая гарантии для займа Джонсону он, по его словам, просто помог одним людям найти других, тогда еще не занимая должности в корпорации.