Представитель ЕС Боррель: Россия не хочет диалога, надо делать выводы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, отвечая на резкую критику результатов его визита в Москву, где он обсуждал дело Навального, сам выступил с жестким заявлением: он объявил, что российские власти не хотят диалога, и ЕС должен подумать об ответе, включая санкции.

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"Агрессивная драматургия пресс-конференции и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не захотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС", - написал глава Службы внешних действий ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.

"Нам в Евросоюзе придется сделать выводы, тщательно обдумать направление наших отношений с Россией и двигаться дальше, согласованно и решительно", - продолжает Боррель.

Жозеп Боррель посетил 4-6 февраля Москву, чтобы обсудить дело Алексея Навального и отношения России и ЕС в целом. Запись в блоге появилась вечером 7 февраля - после того, как многие европейские политики, дипломаты и аналитики назвали итоги визита катастрофой, провалом и унижением европейской дипломатии.

"Моя встреча с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым и сигналы со стороны российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия дрейфуют в разные стороны. Похоже, Россия все больше отделяет себя от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", - пишет Жозеп Боррель.

Российский МИД заявил, что "удивлен" высказываниями Борреля, поскольку на пресс-конференции в Москве он ничего такого не говорил.

Именно за это его в основном и критиковали в Европе.

"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заявил МИД России, не объясняя, кого он имеет в виду.

Политика ЕС в конечном счете формируется Европейским советом, то есть на совещаниях министров и саммитах глав государств и правительств ЕС, о чем в блоге напоминает и Жозеп Боррель.

"Мы обсудим эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, решение о дальнейших шагах примут страны-члены союза, и да, эти шаги могут включать санкции", - пишет глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Следующее совещание министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет обсуждаться и вопрос России, запланировано на 22 февраля. Затем российский вопрос подробно обсудят премьеры и президенты на саммите ЕС 25-26 марта.

Критики Борреля упрекают его, помимо прочего, в том, что он не попытался встретиться с Алексеем Навальным и недостаточно жестко выступал в его защиту.

Боррель отвечает, что члены его команды встретились с соратниками Навального, сам же он повидать российского оппозиционера не мог, поскольку тот в пятницу, когда проходили все встречи в рамках визита, был на суде.

"Дискуссия с моим российским визави [Сергеем Ларовым] временами достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призвал немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также провести полное и беспристрастное расследование попытки его убийства", - рассказал Жозеп Боррель в своем блоге.

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