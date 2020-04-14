Представитель Пентагона заявил о природном происхождении коронавируса

В Пентагоне заявили, что коронавирусная инфекция, вероятнее всего, появилась по естественным причинам, а не при помощи человека. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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Он уточнил, что это не окончательный вывод, однако уже собран достаточный доказательный ряд естественного происхождение вируса.

"Тем не менее наверняка мы не знаем", — цитирует его ТАСС.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли — 125 123.