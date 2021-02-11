Представитель Twitter подтвердил пожизненную блокировку Трампа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дональду Трампу не вернут доступ, даже если тот вернется в президентскую гонку, сообщил представитель Twitter: "Если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы".

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Бывший президент США Дональд Трамп не получит доступ в социальную сеть Twitter, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты страны. Об этом заявил в эфире американского телеканала CNBC в среду, 10 февраля, главный финансовый управляющий Twitter Нед Сигал.

"Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы. Это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или действующим должностным лицом", — пояснил Сигал.

Twitter 9 января сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, поскольку существовал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Это решение было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса.

Штурм Капитолия

Вскоре после речи Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне 6 января его приверженцы прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Сотни сторонников Трампа ворвались в здание Конгресса США. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. По данным полиции, в ходе беспорядков погибло пять человек.

Обращение Трампа к его сторонникам перед штурмом Капитолия и его оценку этого события в соцсетях многие расценивают как подстрекательство к насилию.

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Deutsche Welle

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