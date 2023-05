"Представьте, как его может использовать Путин". Создатель искусственного интеллекта предупредил о его опасности и уволился из Google

Знаменитый ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", заявил, что уходит из технологического гиганта Google и теперь готов открыто говорить об опасностях, связанных с развитием технологий в этой области. При этом Хинтон подчеркнул, что его критика не касается лично Google: подход компании к ИИ он наоборот назвал ответственным.

В комментарии Би-би-си Хинтон также предупредил о попадании ИИ-технологий в руки влиятельных злоумышленников — например, как он выразился, российского президента Владимира Путина.

Ученый назвал "довольно страшными" опасности, связанные с развитием ИИ-чатботов.

"Они пока еще не настолько интеллектуально развиты, как мы — по крайней мере, насколько мне известно. Но я думаю, что скоро они могут нас догнать", — сказал Хинтон в интервью Би-би-си.

75-летний Хинтон — британско-канадский ученый в области когнитивной психологии и информатики. Его исследования, которым он посвятил десятилетия своей жизни, проложили дорогу современным ИИ-системам, таким как чат-бот Chat GPT.

Уходя из Google, Хинтон пояснил у себя в твиттере, что своей отставкой он не хочет бросить тень на компанию.

"Я ушел, чтобы иметь возможность говорить об опасностях, не волнуясь о том, как это отразится на Google. Google работает ответственно", — написал он.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.