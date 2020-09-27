Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах

Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке. Ранее сообщалось, что Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха обстреливаются Азербайджаном из систем "Град".

Атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с самопровозглашённым Нагорным Карабахом отбиты, позже заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка. Бои продолжаются", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. Он сообщил журналистам, что в Мартунинском районе погибли ребtнок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте. "Масштабные повреждения гражданских объектов есть в многочисленных населенных пунктах", - отметил Бегларян.

Он также заявил, что ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

"Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном позднее в воскресенье его пресс-службой.

Омбудсмен призывает международное сообщество дать соответствующую оценку действиям Азербайджана.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.